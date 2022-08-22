До України доставили 100 тисяч доз вакцини Janssen від коронавірусу

100 тисяч доз векторної вакцини від коронаврусу Janssen вже в Україні.

До України доставили 100 тисяч доз векторної вакцини від COVID-19 Janssen (Jcovden). Вакцину розподілили та доставили в 21 область та місто Київ.

Про це повідомили у пресслужбі Мінісерства охорони здоров'я.

Зокрема Дніпропетровська область отримала 10 тис. доз, Харківська - 6 тис., Чернівецька - 5 тис., Київська та Львівська - по 4 тис. доз цієї вакцини.

"Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Має торговельну назву Jcovden. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Призначена вона для людей віком від 18 років. В Україні для первинного курсу вакцинації вводять одну дозу", - поінформували в МОЗ.

Препарат доставив до України дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в рамках міжнародної ініціативи COVAX.

"World Health Organization Ukraine навчила понад 100 медичних працівників і тренерів з усіх регіонів для проведення подальших каскадних тренінгів з використання вказаної вакцини", - йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з переліком пунктів та центрів вакцинації від COVID-19 можна за посиланням тут.

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