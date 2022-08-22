Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: де дивитися матч АПЛ і прогнози букмекерів

У понеділок, 22 серпня, "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Ліверпуль" в рамках третього туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

"Манчестер Юнайтед" та "Ліверпуль" зустрічатимуться у заключному матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Матч відбудеться на "Олд Траффорд". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль

Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Setanta Sports". Також гру можна подивитися на OTT-сервісі setantasports.com.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед - Ліверпуль

У дуелі букмекери віддають перевагу гостям. Коефіцієнт на перемогу "мерсисайдців" становить - 1,66. Натомість на перемогу "Манчестер Юнайтед" букмекери приймають ставки з коефіцієнтом - 4,90. Нічия - 4,40.

Букмекери прогнозують, що обидві команди можуть забити - 1,57. Натомість те, що обидві команди не зможуть забити оцінюється у коефіцієнт - 2,41.

"Манчестер Юнайтед" жахливо розпочав сезон двома поразками та посідає останнє місце у турнірній таблиці. У стартовому матчі сезону команда Тен Хага сенсаціно поступилася "Брайтону" (1:2).

"Ліверпуль" теж не може похвалитися успіхами - у обох матчах команда Клоппа двічі втратила очки. Спочатку "червоні" зіграли внічию з новачком елітного дивізіону "Фулгемом" (2:2), а минулого тижня розписали мирову ще й із "Крістал Пелес" (1:1). Підопічним Клоппа необхідно розпочати перемагати, щоб не відпустити суперників у боротьбі за чемпіонство далеко.

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