В Украину доставили 100 тысяч доз вакцины Janssen от коронавируса

100 тысяч доз векторной вакцины от коронавруса Janssen уже в Украине.

В Украину доставили 100 тысяч доз векторной вакцины от COVID-19 Janssen (Jcovden). Вакцину распределили и доставили в 21 область и город Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В частности, Днепропетровская область получила 10 тыс. доз, Харьковская — 6 тыс., Черновицкая — 5 тыс., Киевская и Львовская — по 4 тыс. доз этой вакцины.

"Janssen – это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson&Johnson. Имеет торговое название Jcovden. Вакцина содержит обезвреженный аденовирус человека, в который вмонтирован ДНК, кодирующий шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Предназначена она для людей старше 18 лет. В Украине для первичного курса вакцинации вводят одну дозу", — проинформировали в Минздраве.

Препарат доставил в Украину детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках международной инициативы COVAX.

"World Health Organization Ukraine обучила более 100 медицинских работников и тренеров из всех регионов для проведения дальнейших каскадных тренингов по использованию указанной вакцины", — говорится в сообщении.

Ознакомиться со списком пунктов и центров вакцинации от COVID-19 можно по ссылке здесь.

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