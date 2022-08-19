Шеф-повар поделился советом, как легко снять кожицу с персиков, сохранив при этом их аромат, вкус и витамины.

Персики – сочные и вкуснейшие плоды, но они имеют несколько грубую кожуру, которую кулинары советуют снимать и перед употреблением, и перед приготовлением.

Шеф-повар Павел Дьячек поделился простым способом, как легко снять с персика кожуру.

Он советует помыть персики, высушить их и разложить на противень. Сверху накрыть фольгой. После этого фрукты отправить в духовку на 15 минут при температуре 180 градусов.

Кожицу с персиков можно снимать сразу, вынув из духовки, или дать им остыть.

После духовки кожура с персиков снимается очень легко и красиво, косточки тоже хорошо отходят от мякоти. Их аромат, вкус и витамины сохраняются.

Простой способ очищения персиков от кожуры

После того как вы "раздели" персики, их можно приготовить в сахарном сиропе для заготовки на зиму, сделать варенье, компот или приготовить из них салат (персик прекрасно сочетается с уткой или телятиной; заправить такой салат можно соусом на основе бальзамического уксуса).

Читайте также: