Минздрав пришлет в регионы три типа вакцин

В частности, в области поступят препараты для COVID-прививки.

До 4 ноября 23 украинских региона получат 196 тысяч вакцин. Речь идет о препаратах для прививки от кори, паротита, краснухи, дифтерии и столбняка, а также COVID-вакцину Comirnaty (Pfizer).

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Фактически, каждая область получит сразу три вакцины", — подчеркнули в Минздраве.

В ведомстве предупредили, что девять из дести людей, не имеющих вакцины от кори, после контакта с инфицированными заразятся.

"Первую прививку от кори, паротита и краснухи делают детям в возрасте 12 месяцев, а вторую — в 6 лет. Впервые детей прививают от дифтерии и столбняка в возрасте 2 месяца", — говорится в сообщении.

К слову, в Украине прививаться вакциной от коронавируса Comirnaty могут дети от 12 лет, если у них есть обязательные прививки.

Напомним, в Украине беременные могут вакцинироваться от COVID-19. Для прививки беременных и кормящих грудью предпочитают мРНК-вакцины — Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, то можно использовать вакцину Janssen.

Читайте также: