США полностью одобрили COVID-вакцину Moderna

COVID-вакцина от Moderna получила экстренное разрешение на использование в США больше года назад.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в понедельник, 31 января, полностью одобрило вакцину против COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что соответствующее решение американский регулятор принял по итогам длительной и тщательной проверки, а также на основе реальных данных по более чем 200 миллионам доз, введенным американцам с декабря 2020 года.

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Эксперты FDA рассмотрели дополнительные данные от Moderna, проанализировали вероятность редких серьезных побочных эффектов, в частности воспаления сердца, возникающего преимущественно у молодых мужчин после второй прививки, а также проверили производственный процесс и оборудование компании.

"Общественность может быть уверена, что эта вакцина была одобрена в соответствии со строгими научными стандартами FDA", — подчеркнул директор Центра биологических оценок и исследований FDA Питер Маркс.

COVID-вакцина от Moderna получила экстренное разрешение на использование в США больше года назад. После полного одобрения разработчики начнут продавать ее под торговой маркой Spikevax.

Отметим, что в августе прошлого года FDA также полностью одобрило COVID-вакцину от Pfizer, а в понедельник к регулятору с официальной просьбой об одобрении своего препарата обратилась компания Novavax Inc.

Компания Johnson&Johnson еще не подала заявку на полное одобрение своей вакцины против COVID-19.

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