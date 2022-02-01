США полностью одобрили COVID-вакцину Moderna

COVID-вакцина от Moderna получила экстренное разрешение на использование в США больше года назад.
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) в понедельник, 31 января, полностью одобрило вакцину против COVID-19, разработанную американской биотехнологической компанией Moderna.
Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что соответствующее решение американский регулятор принял по итогам длительной и тщательной проверки, а также на основе реальных данных по более чем 200 миллионам доз, введенным американцам с декабря 2020 года.
Эксперты FDA рассмотрели дополнительные данные от Moderna, проанализировали вероятность редких серьезных побочных эффектов, в частности воспаления сердца, возникающего преимущественно у молодых мужчин после второй прививки, а также проверили производственный процесс и оборудование компании.
"Общественность может быть уверена, что эта вакцина была одобрена в соответствии со строгими научными стандартами FDA", — подчеркнул директор Центра биологических оценок и исследований FDA Питер Маркс.
COVID-вакцина от Moderna получила экстренное разрешение на использование в США больше года назад. После полного одобрения разработчики начнут продавать ее под торговой маркой Spikevax.
Отметим, что в августе прошлого года FDA также полностью одобрило COVID-вакцину от Pfizer, а в понедельник к регулятору с официальной просьбой об одобрении своего препарата обратилась компания Novavax Inc.
Компания Johnson&Johnson еще не подала заявку на полное одобрение своей вакцины против COVID-19.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.