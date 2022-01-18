Moderna готовит двойную вакцину от гриппа и коронавируса: когда появится

Представители американской фармацевтической компании надеются, что общий укол побуждает людей делать ежегодную прививку.

Комбинированная бустерная вакцина компании Moderna против COVID-19, гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV ) — распространенного вируса, который вызывает простуду, но может быть более опасным для младенцев и пожилых людей, — может появиться на рынке к 2024 году.

Об этом заявил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель на виртуальном заседании круглого стола Всемирного экономического форума.

"В лучшем случае это будет осень 23 года. Я не думаю, что это произойдет во всех странах, но мы считаем, что это возможно в некоторых странах в следующем году... Наша цель состоит в том, чтобы иметь возможность проводить разовую ежегодную ревакцинацию, чтобы у нас не было проблем с соблюдением требований, когда люди не хотят делать две-три прививки зимой, а хотят получить одну дозу", — отметил он.

Бансель сказал, что программа по вирусу RSV находится в стадии III испытаний – заключительной стадии испытаний на людях, – в то время как программа гриппа должна войти в фазу III во втором квартале этого года.

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Экспериментальная прививка Moderna от гриппа, нацеленная на четыре основных штамма, основана на том же методе мРНК, который использовался в ее прививках от COVID-19. Технология вызывает иммунный ответ, доставляя генетические молекулы, содержащие код ключевых частей патогена, клеток человека.

По словам Банселя, вакцина Moderna против COVID-19 была основана на исходном штамме вируса, но в течение нескольких недель она работала над созданием вакцины, специфичной для штамма Омикрон.

"Мы надеемся, что в марте мы сможем получить данные, которыми можно будет поделиться с регулирующими органами, чтобы определить следующий шаг вперед", — резюмировал Бансел.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что вакцина против штамма коронавируса "Омикрон" появится уже весной этого года. Компания готова предоставить препарат государствам в случае необходимости.

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