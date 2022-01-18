Moderna готує подвійну вакцину від грипу та коронавірусу: коли з'явиться

Moderna готує подвійну вакцину від грипу та коронавірусу: коли з'явиться

Представники американської фармацевтичної компанії сподіваються, що спільний укол спонукає людей робити щорічне щеплення.

Комбінована бустерна вакцина компанії Moderna проти COVID-19, грипу та респіраторно-синцитіального вірусу (RSV ) — поширеного вірусу, який викликає застуду, але може бути небезпечнішим для немовлят і людей похилого віку, — може з'явитися на ринку до 2024 року.

Про це заявив виконавчий директор Moderna Стефан Бансель на віртуальному засіданні круглого столу Всесвітнього економічного форуму.

"У найкращому разі це буде осінь 23 року. Я не думаю, що це відбудеться у всіх країнах, але ми вважаємо, що це можливо в деяких країнах наступного року...Наша мета полягає в тому, щоб мати можливість проводити разову щорічну ревакцинацію, щоб у нас не було проблем із дотриманням вимог, коли люди не хочуть робити два-три щеплення взимку, а хочуть отримати одну дозу", - заначив він.

Бансель сказав, що програма з вірусу RSV знаходиться у стадії III випробувань - заключній стадії випробувань на людях, - у той час як програма грипу повинна увійти у фазу III у другому кварталі цього року.

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Експериментальне щеплення Moderna від грипу, націлене на чотири основні штами, засноване на тому ж методі мРНК, який використовувався в її щепленнях від COVID-19. Технологія викликає імунну відповідь, доставляючи генетичні молекули, що містять код ключових частин патогена, клітин людини.

За словами Банселя, вакцина Moderna проти COVID-19 була заснована на вихідному штамі вірусу, але протягом кількох тижнів вона працювала над створенням вакцини, специфічної для штаму Омікрон.

"Ми сподіваємося, що в березні ми зможемо отримати дані, якими можна буде поділитися з регулюючими органами, щоб визначити наступний крок уперед", - резюмував Бансел.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що вакцина проти штаму коронавірусу "Омікрон" з’явиться вже навесні цього року. Компанія готова надати препарат державам у разі потреби.

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