У херсонському театрі продали ролі на виставу з молотка

Ролі у «12 стільцях» купили аж 14 херсонців

У Херсонській виставі “12 стільців” на сцені виступають непрофесійні актори, що купили ролі на аукціоні. Утілити свої мрії в реальність змогли 14 сміливців, яких раніше ніщо не пов’язувало з мистецтвом.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Адвокат Кирило Доценко приміряє бороду, а в житті юрист, а на сцені він — монтувальник Мєчніков з легендарними фразами Ільфа і Петрова. А в моряка Сергія аж дві ролі. Без вусів він купець Дядьєв, а з вусами — інженер Брунс. За свої ролі заплатив на аукціоні 20 тисяч гривень. Перед тим, як вийти до глядачів, ходив до театру вивчати сценічну мову і рух. За час підготовки, на повсякденне життя, каже, подивився збоку. А на театр — зсередини. «Він виховує, він лікує, це краще за будь-якого психолога. Тут диво, там звичайне життя, а тут магія», - каже Сергій.

Ролі у «12 стільцях» купили аж 14 херсонців. Переважно — це відомі в місті люди — ресторатор, власниця мережі магазинів, лікар, редакторка газети та багатодітна мама. У кожного аматора є професійний наставник.

«Я відкриваю маленькі секрети акторського ремесла. Тому, що акторству не можна навчитись. Воно або є, або нема. Можна оволодіти ремеслом, знати якісь прийоми, фокуси, деякі таємниці, як подати глядачу історію свою», - каже актор Вадим Гнідаш.

Розпродавши ролі з аукціону театр зібрав 250 тисяч гривень, які і пішли на постановку цієї вистави.

У Херсонській виставі "12 стільців" виступають актори, які купили ролі на аукціоні

«Це не такі великі гроші. Вистава коштує набагато більше. Тисяч 700 коштує випуск вистави. Це і художники запрошені, художник-постановник, художник з костюмів, це і декорації», - каже директор Херсонського музично-драматичного театру ім.М.Куліша Олександр Книга.

А крім грошей отримали ще один зиск - залучили до мистецтва більше людей. У залі вільних місць немає. Люди кажуть, йшли подивитися не лише “12 стільців”, а й знайомих.

Коли закінчаться прем’єрні покази, і усі новоспечені актори відпрацюють по кілька разів, їх замінять їхні наставники. І далі вистава буде виходити у стовідсотковому професійному складі.

Читайте також:

У Києві через візит Блінкена обмежать проїзд у центрі міста та на деяких вулицях

У Польщі зі "швидкої" втік українець, якого везли до психлікарні

В Івано-Франківську студент побив та стріляв у батька дівчини, бо той забороняв їм зустрічатись