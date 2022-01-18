В херсонском театре продали роли на спектакль с молотка

Роли в «12 стульях» купили 14 херсонцев

В Херсонском спектакле "12 стульев" на сцене выступают непрофессиональные актеры, купившие роли на аукционе. Воплотить свои мечты в реальность смогли 14 храбрецов, которых раньше ничто не связывало с искусством.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Адвокат Кирилл Доценко примеряет бороду, а в жизни юрист, а на сцене он – монтировщик Мечников с легендарными фразами Ильфа и Петрова. А у моряка Сергея целых две роли. Без усов он купец Дядьев, а с усами инженер Брунс. За свои роли заплатил на аукционе 20 тысяч гривен. Перед тем как выйти к зрителям, ходил в театр изучать сценический язык и движение. За время подготовки на повседневную жизнь, говорит, посмотрел со стороны. А на театр – изнутри. «Он воспитывает, он лечит, это лучше любого психолога. Здесь чудо, там обычная жизнь, а здесь магия», – говорит Сергей.

Роли в «12 стульях» купили 14 херсонцев. Преимущественно – это известные в городе люди – ресторатор, владелица сети магазинов, врач, редактор газеты и многодетная мама. У любителя есть профессиональный наставник.

«Я открываю маленькие секреты актерского ремесла. Потому что актерству нельзя научиться. Оно либо есть, либо нет. Можно овладеть ремеслом, знать какие-то приемы, фокусы, некоторые тайны, как представить зрителю свою историю», — говорит актер Вадим Гнидаш.

Распродав роли с аукциона, театр собрал 250 тысяч гривен, которые и пошли на постановку этого спектакля.

В Херсонском спектакле "12 стульев" выступают актеры, купившие роли на аукционе

«Это не столь большие деньги. Спектакль стоит гораздо больше. Тысяч 700 стоит выпуск спектакля. Это и художники приглашенные, художник-постановщик, художник по костюмам, это и декорации», — говорит директор Херсонского музыкально-драматического театра им.М.Кулиша Александр Книга.

А кроме денег получили еще одну выгоду – привлекли к искусству больше людей. В зале свободных мест нет. Люди говорят, шли посмотреть не только "12 стульев", но и знакомых.

Когда закончатся премьерные показы, и все новоиспеченные актеры отработают несколько раз, их заменят их наставники. И дальше спектакль будет выходить в стопроцентном профессиональном составе.

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