Пытался изнасиловать и жестоко убил: душегуб 9-летней девочки из Прикарпатья получил пожизненное заключение

Рецидивист напал на девочку среди бела дня, когда она шла в магазин. Обратно ребенок уже не вернулся.

В понедельник, 17 января, суд присяжных Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области в закрытом судебном заседании вынес приговор жителю Косовского района и присудил ему пожизненное заключение за преднамеренное убийство 9-летней девочки, соединенное с изнасилованием, совершенными с особой жестокостью.

Как говорится в сообщении пресс-службы суда, более шести лет назад в июне 2015 года мужчина попытался изнасиловать, а затем безжалостно убил 9-летнюю девочку.

"Обвиняемый, находясь на рынке, увидел малолетнюю потерпевшую 2006 года рождения, после чего схватил ее сзади за шею и затащил в глубь кустарника, с намерением вступить с ней в половое сношение. Услышав отказ потерпевшей и преодолевая ее сопротивление, повалил ребенка на землю и сдавил руками шею, до прекращения ею какого-либо сопротивлений, в результате чего последняя перестала дышать", — говорится в сообщении.

Но на этом убийца не остановился. Он с помощью обломка шифера и разбитой горловины бутылки наносил целый ряд ударов. Чтобы скрыть преступление, мужчина прикрыл труп девочки ветвями и травой и скрылся.

Как известно, мужчина — рецидивист и уже ранее был осужден за попытку изнасилования, но был уволен досрочно из-за амнистии.

"При назначении наказания, суд учел степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, которое является особо тяжким, и лицо виновного, ранее дважды привлекавшегося к уголовной ответственности и осуждавшегося за корыстные тяжкие преступления, по отношению к имуществу женщин с применением насилия, опасного для здоровья и жизни пострадавших лиц, что по месту жительства характеризуется отрицательно", — сообщают в пресс-службе суда.

Так суд признал мужчину виновным и назначен наказание — пожизненное лишение свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июне 2015 года жители села Рожнов на Прикарпатье вместе с правоохранителями и спасателями двое суток искали 9-летнюю девочку, которая среди бела дня пошла в магазин и не вернулась. Ее тело с многочисленными колото-резаными ранами нашли совсем близко от дома.

Подозреваемый в жестоком преступлении был задержан на второй день после обнаружения тела девочки. Он на момент преступления проживал в этом же селе. В 2018 году Косовский райсуд приговорил 30-летнего обвиняемого Романа Я. к пожизненному заключению, но Апелляционный суд Ивано-Франковской области отменил это решение и отправил дело на повторное слушание. Поэтому мужчине уже второй вынесли приговор пожизненного заключения за особо жестокое преступление.

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