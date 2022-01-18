Намагався зґвалтувати і жорстоко вбив: душогуб 9-річної дівчинки з Прикарпаття отримав довічне ув'язнення

Рецидивіст напав на дівчинку посеред білого дня, коли вона йшла до магазину. Назад дитина вже не повернулась.

У понеділок, 17 січня, суд присяжних Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області у закритому судовому засіданні виніс вирок жителю Косівського району і присудив йому довічне ув'язнення за умисно вбивство 9-річної дівчинки, поєднане із зґвалтуванням, вчиненими із особливою жорстокістю.

Як йдеться у повідомленні прес-служби суду, понад шість років тому, у червні 2015 року, чоловік спробував зґвалтувати, а потім безжально вбив 9-річну дівчинку.

"Обвинувачений, перебуваючи на ринку, побачив малолітню потерпілу 2006 року народження, після чого схопив її ззаду за шию та затягнув в глиб чагарника, з наміром вступити з нею в статеві зносини. Почувши відмову потерпілої та долаючи її опір, повалив дитину на землю та здавив руками шию, до припинення нею будь-якого опору, у результаті чого остання перестала дихати", - у повідомленні.

Але на цім вбивця не зупинився. Він за допомогою уламка шиферу та розбитої горловини пляшки наносив цілу низку ударів. Щоб приховати злочин чоловік прикрив труп дівчинки гілками та травою і втік.

Як відомо, чоловік - рецидивіст і вже раніше був засуджений за спробу зґвалтування, але був звільнений достроково через амністію.

"Під час призначення покарання, суд врахував ступінь суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, яке є особливо тяжким, та особу винуватого, який раніше двічі притягався до кримінальної відповідальності та засуджувався за корисливі тяжкі злочини, по відношенню до майна жінок із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілих осіб, що по місцю проживання характеризується негативно", - повідомляють у пресслужбі суду.

Так суд визнав чоловіка винуватим та призначено покарання - довічне позбавлення волі. Вирок законної сили не набрав.

Нагадаємо, у червні 2015 рок жителі села Рожнів на Прикарпатті разом із правоохоронцями та рятувальниками дві доби шукали 9-річну дівчинку, яка серед білого дня пішла до магазину і не повернулася. Її тіло з численними колото-різаними ранами знайшли зовсім близько від дому.

Підозрюваного у жорстокому злочині затримали на другий день після виявлення тіла дівчинки. Він на момент злочину проживав у цьому ж селі. У 2018 році Косівський райсуд засудив 30-річного обвинуваченого Романа Я. до довічного ув’язнення, але Апеляційний суд Івано-Франківської області скасував це рішення та відправив справу на повторне. Тож чоловіку вже друге виголосили вирок прор довічне ув'язнення за особливо жорстокий злочин.

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