Цунамі змило з островів Тонги всі будівлі: кількість загиблих назвуть після відновлення зв’язку

Приземлитися в Тонзі літакам поки що не вдається, бо аеропорт укритий попелом.

Катастрофа безпрецедентних масштабів - так уперше після виверження підводного вулкана уряд Тонга описав те, що відбувається в цій острівній державі. Жертвами стихії стали троє людей - на одному з островів хвилі змили всі будівлі, на іншому - вціліли лише дві споруди.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Виверження підводного вулкана підніме гігантські хвилі, які налетять на острови держави Тонга. Її громадяни опинилися зі стихійним лихом сам-на-сам: зв'язку зі світом немає, бо пошкоджено підводний кабель, а мобільні телефони не працюють через велику кількість попелу в повітрі. «У нас узагалі не було контакту ні з ким із Тонги, відколи накотилося цунамі», - зазначають місцеві.

На допомогу острівній державі вирушають із сусідніх Австралії і Нової Зеландії. Однак, приземлитися в Тонзі літакам поки що не вдається, бо аеропорт укритий попелом. «За останньою інформацією, яка в мене є, 60 відсотків злітно-посадкової смуги вже розчистили, це вручну роблять двісті добровольців. Вони готуються до приземлення вантажів у четвер чи п'ятницю, якщо все йтиме за планом», - заявив спікер парламенту Тонги.

Жертвами виверження підводного вулкана стали троє людей | Новини світу

Поки летовище намагаються розчистити, пілоти з повітря оцінюють масштаби катастрофи. На знімках видно - деякі будівлі просто зникли під шаром попелу.

Влада Тонги вперше виходить на зв'язок і повідомляє про безпрецедентні масштаби катастрофи - найгірше на кількох віддалених островах, на одному - після цунамі, геть не залишилося будівель, на іншому - вціліло дві споруди. Нині чиновники намагаються організувати з них евакуацію. Загинули, за попередніми підрахунками, троє людей - двоє громадян Тонги й одна з Британії. Утім, чиновники побоюються, що кількість жертв може зрости, щойно з'явиться зв'язок із найвіддаленішими куточками держави.