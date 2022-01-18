У Європі обвалився продаж нових легкових автомобілів

Скорочення ринку спостерігається шостий місяць поспіль.

На європейському авторинку за підсумками грудня 2021 року серйозно обвалися продаж нових легкових автомобілів.

Про це повідомляє Європейська асоціація автовиробників (АСЕА) .

Так, минулого місяця реалізація машин цього сегменту впала на 23% - до 795 295 одиниць, що означає скорочення ринку шостий місяць поспіль.

Зазначається, що більшість ринків регіону закінчили місяць з двозначним падінням, зокрема чотири найбільші європейські ринки: Італія (-27,5%), Німеччина (-26,9%), Іспанія (-18,7%) та Франція (-15,1%). Автомобільними ринками ЄС, на яких у грудні збільшився продаж, були Болгарія, Хорватія, Латвія та Словенія.

Загалом у 2021 році продаж нових автомобілів в Євросоюзі впали на 2,4% - до 9,7 млн одиниць, і це незважаючи на рекордно низьку базу порівняння 2020 року. Таке падіння стало результатом дефіциту напівпровідників, який негативно позначився на виробництві автомобілів протягом усього року, особливо у його другій половині. В результаті, минулого року загальна кількість зареєстрованих автомобілів в ЄС була на 3,3 мільйона одиниць менша за докризові продажі 2019 року.

Якщо розглядати річні результати чотирьох основних ринків ЄС – то лише ринок ФРН закінчив 2021 рік падінням (-10,1%). Навпаки, в Італії спостерігалося значне зростання (+5,5%), за нею йдуть Іспанія (+1,0%) і з помірним зростанням Франція (+0,5%).

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