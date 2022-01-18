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В Европе обвалились продажи новых легковых автомобилей

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В Европе обвалились продажи новых легковых автомобилей

Associated Press

Сокращение рынка наблюдается шестой месяц подряд.

На европейском авторынке по итогам декабря 2021 года серьезно обвалились продажи новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

Так, в прошлом месяце реализация машин этого сегмента упала на 23% – до 795 295 единиц, что означает сокращение рынка шестой месяц подряд.

Отмечается, что большинство рынков региона закончили месяц с двухзначным падением, в том числе четыре крупнейших европейских рынка: Италия (-27,5%), Германия (-26,9%), Испания (-18,7%) и Франция (-15,1%). Автомобильными рынками ЕС, на которых в декабре увеличились продажи, были Болгария, Хорватия, Латвия и Словения.

В целом в 2021 году продажи новых автомобилей в Евросоюзе упали на 2,4% – до 9,7 млн единиц, и это несмотря на рекордно низкую базу сравнения 2020 года. Такое падение стало результатом дефицита полупроводников, негативно отразившегося на производстве автомобилей в течение всего года, особенно во второй половине. В результате, в прошлом году общее количество зарегистрированных автомобилей в ЕС было на 3,3 миллиона единиц меньше докризисных продаж 2019 года.

Если рассматривать годовые результаты четырех основных рынков ЕС – только рынок ФРГ закончил 2021 год падением (-10,1%). Напротив, в Италии наблюдался значительный рост (+5,5%), за ним следуют Испания (+1,0%) и с умеренным ростом Франция (+0,5%).

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