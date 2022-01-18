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В Днепре мужчина бил сожительницу головой об стену

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В Днепре мужчина бил сожительницу головой об стену

УНІАН

Полицейские впоследствии задержали подозреваемого в избиении.

В Днепре ночью 18 января мужчина жестоко обошелся со своей сожительницей. Тиран бил ее головой о стену.

Об этом пишет "Днепр оперативное".

Как стало известно, в полицию ночью позвонила женщина и заявила, что ее жестоко избил 40-летний сожитель. Кроме прочего, он бил ее головой об стену. В результате чего пострадавшую с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Полицейские же впоследствии задержали подозреваемого в избиении. Сейчас с ним проводятся разбирательства.

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