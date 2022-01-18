У Дніпрі чоловік бив співмешканку головою об стіну

Поліцейські згодом затримали підозрюваного у побитті.

У Дніпрі вночі 18 січня чоловік жорстоко обійшовся зі своєю співмешканкою. Тиран бив її головою об стіну.

Про це пише "Дніпро оперативне".

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Як стало відомо, до поліції вночі зателефонувала жінка і заявила, що її жорстоко побив 40-річний співмешканець. Крім іншого, він бив її головою об стіну. Внаслідок чого постраждалу з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні.

Поліцейські згодом затримали підозрюваного у побитті. Зараз з ним працюють копи.

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