Анатолія Анатоліча обікрали в США: "Спи***ли бомжі"

У зірки вкрали його улюблений скейт.

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч пожалівся на неприємний інцидент, який стався з ним під час відпочинку в США.

Так, телеведучого обікрали в Маямі. Як розповів знаменитість у своїх Instagram-stories, у нього вкрали скейт безхатьки.

instagram.com/anatoliyanatolich

Улюблений лонгборд зірки коштував 180 доларів.

"Якщо побачите в Маямі бомжа на такому лонгборді, заберіть його (лонгборд). Це мій!" – написав він.

instagram.com/anatoliyanatolich

Також Толіч розповів, як саме сталася така неприємність. За його словами, під час того, як ведучий їхав на авто зі своєю сім’єю, відкрився багажник і звідти випав скейт. Поки Анатолій зупинив машину та вийшов, аби забрати дошку для катання, її вже вкрали безхатьки. Втім, влаштовувати розбірки зірка не став.

"Задоволені бомжі сидять, хтось з них, мабуть, цей скейт і забрав. Сподіваюся, що він дістанеться якомусь хорошому хлопчику, у якого не було можливості придбати такий, але тепер він у нього є", – зазначив зірка.

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