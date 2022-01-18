Наречена ексчоловіка Ані Лорак розкритикувала сервіс у готелі Занзібару

Закохані разом їздили на відпочинок.

Наречена колишнього чоловіка співачки Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, разом з коханим їздила відпочивати до Занзібару.

Втім, відпустка вже закінчилася, і парочка повертається до Києва. Однак у своєму Instagram Лілія розповіла про свої враження про відпочинок, зокрема, вона оцінила готель, у якому вони жили з Муратом.

Мурат Налчаджиоглу з нареченою / instagram.com/__l_i_l_i_a___

До слова, обраниці бізнесмена не сподобався сервіс. Також Лілія не оцінила місцеву кухню.

"Не смачна кухня (дуже багато використовують різних спецій, які псують смак продуктів). Поганий сервіс (усі працюють дуже повільно, наприклад, праску можна чекати годину). На пляж приходять місцеві жителі, і кожен намагається продати тобі свій товар чи послугу", - поскаржилася Лілія.

Втім, обраниця Мурата також виокремила й плюси. Загалом, вона зазначила, що вони з коханим насолоджувалися неймовірним краєвидом.

Наречена Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Плюсів однозначно більше. Завдяки красивій природі, можна заплющити очі на все", - поділилася Лілія.

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