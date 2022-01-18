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Невеста экс-мужа Ани Лорак раскритиковала сервис в отеле Занзибара

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Невеста экс-мужа Ани Лорак раскритиковала сервис в отеле Занзибара

Мурат Налчаджиоглу с невестой / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Влюбленные вместе ездили на отдых.

Невеста бывшего мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, вместе с любимым ездила отдыхать в Занзибар.

Впрочем, отпуск уже закончился, и парочка возвращается в Киев. Однако в своем Instagram Лилия рассказала о своих впечатлениях об отдыхе, в частности, она оценила гостиницу, в которой они жили с Муратом.

Мурат Налчаджиоглу с невестой / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Мурат Налчаджиоглу с невестой / instagram.com/__l_i_l_i_a___

К слову, избраннице бизнесмена не понравился сервис. Также Лилия не оценила местную кухню.

"Не вкусная кухня (очень много используют разных специй, которые портят вкус продуктов). Плохой сервис (все работают очень медленно, например, утюг можно ждать час). На пляж приходят местные жители, и каждый пытается продать тебе свой товар или услугу", – пожаловалась Лилия.

Впрочем, избранница Мурата также назвала плюсы. В общем, она отметила, что они с любимым наслаждались невероятным пейзажем.

Невеста Мурата Налчаджиоглу / © instagram.com/__l_i_l_i_a___
Невеста Мурата Налчаджиоглу / instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Плюсов однозначно больше. Благодаря красивой природе можно закрыть глаза на все", — поделилась Лилия.

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