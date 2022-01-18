Анатолия Анатолича обокрали в США: "Спи***ли бомжи"

У звезды украли его любимый скейт.

Известный шоумен Анатолий Анатолич пожаловался на неприятный инцидент, произошедший с ним во время отдыха в США.

Так, телеведущего обокрали в Майами. Как рассказал знаменитость в своих Instagram-stories, у него украли скейт бездомные.

instagram.com/anatoliyanatolich

Любимый лонгборд звезды стоил 180 долларов.

"Если увидите в Майами бомжа на таком лонгборде, заберите его (лонгборд). Это мой!" – написал он.

instagram.com/anatoliyanatolich

Также Толич рассказал, как произошла такая неприятность. По его словам, во время того как ведущий ехал на автомобиле со своей семьей, открылся багажник и оттуда выпал скейт. Пока Анатолий остановил машину и вышел, чтобы забрать доску для катания, ее уже украли бездомные. Впрочем, устраивать разборки звезда не стал.

"Довольные бомжи сидят, кто-то из них, видимо, этот скейт и забрал. Надеюсь, что он достанется какому-нибудь хорошему мальчику, у которого не было возможности приобрести такой, но теперь он у него есть", – отметил звезда.

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