Авария в Микуличине.

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В курортном Микуличине Ивано-Франковской области автомобиль сбил двух девушек-семиклассниц прямо на тротуаре. Школьницы получили тяжелые травмы. Одна из девушек после нескольких дней комы скончалась в больнице.

Что известно о смертельной аварии читайте в материале ТСН.ua.

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Полиция Прикарпатья сообщила, что авария, во время которой водитель выехал на тротуар и совершил наезд на двоих детей, произошла 31 августа. За рулем внедорожника находился 43-летний житель Закарпатской области. По данным правоохранителей, водитель не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и проявил невнимательность.

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«Он выехал за пределы проезжей части дороги на тротуар, где допустил наезд на двух 12-летних местных жительниц, которые двигались навстречу автомобилю», — говорится в сообщении.

Задержание водителя

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения. Результат осмотра показал, что он был трезв. Керманича задержали и сообщили о подозрении по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога более 166 тыс. грн.

Одна из девушек скончалась в больнице

Две 12-летние девушки получили тяжелые телесные повреждения. Отец Юрий Попович сообщал, что потерпевшая Вероника находилась в тяжелом, но в сознательно стабильном состоянии. Состояние другой травмированной Дианы было тяжелым — она оказалась в коме. Ее спасти не удалось — 4 сентября школьница скончалась в больнице.

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«С большой грустью и болью в сердце сообщаем, что Облачная Диана сегодня 4 сентября отошла к вечности. В течение 5 дней она боролась за свою жизнь, но именно сегодня Господь призвал ее», — написал священник.

Погиблая девочка Облачная Диана. Фото: Юрий Попович.

Как сообщалось, в Одесской области работник ТЦК снес своим авто двухлетний ребенок. По данным полиции работник районного ТЦК и СП осуществлял мобилизационное оповещение. Ребенок в этот момент отошел от отца, с которым находился на дороге. После ДТП водитель покинул место аварии.

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