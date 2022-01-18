Самолеты-разведчики НАТО провели мониторинг на востоке Украины

Американский Boeing E-8C покружил недалеко от линии разграничения с оккупированным Донбассом.

Во вторник, 18 января, в небе Украины вблизи оккупированного Донбасса возобновили полеты американские самолеты-разведчики, которые дислоцируются на авиабазе НАТО в Польше.

Об этом свидетельствует информация сайта авиамониторинга Flightradar.

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Разведывательный самолет НАТО из состава ВВС США Boeing E-8C взлетел с территории Польши, вошел в воздушное пространство Украины и по состоянию на 17:00 совершал облет в восточной части страны. Разведчик кружил рядом с линией разграничения на Донбассе и территориями, оккупированными пророссийскими боевиками "ЛНР" и "ДНР".

Это воздушное судно способно отслеживать наземные цели.

flightradar24

В этот же день в небе над Украиной совершал полеты еще один американский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, прошедший по тому же маршруту.

Ранее американские разведывательные самолеты неоднократно осуществляли мониторинг во время полетов в юго-восточной части Украины и Черноморском регионе.

Напомним, в четверг, 30 декабря, три стратегических разведчика НАТО работали над акваторией Черного моря и недалеко от восточных областей Украины.

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