Россия обвинила НАТО в "искусственном привлечении" новых членов

Вспомнил Лавров и скандинавские страны и Украину.

Североатлантический альянс пытается искусственно привлекать новых членов.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину, в частности. Недавно прозвучали достаточно интересные заявления от руководства НАТО. О том, что и скандинавские страны, не являющиеся членами Североатлантического альянса, будут приветствоваться", — сказал он.

По словам главы российского МИД, Москва готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по поводу "предложенных гарантий безопасности".

"Нашему терпению пришел конец. Запрягали мы очень долго, и сейчас нам пора уже ехать. Ждем, когда ямник на той коляске нам ответит непосредственно на наши предложения", — заявил Сергей Лавров.

Как сообщалось, союзники НАТО сели за стол переговоров с Россией. Союзники единственные в том, чтобы российские ультиматумы отвергнуть и дать понять, что не Москве решать, кто может, а кто нет – быть частью НАТО. Для Украины, заявляли ранее в Альянсе, не будет неприятных неожиданностей и никаких решений о ней без Киева страны-члены НАТО обещали не одобрять.

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