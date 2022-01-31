Лукашенко обвиняют в геноциде: подан коллективный иск в суд в Гааге

Лукашенко обвиняют в геноциде: подан коллективный иск в суд в Гааге

Документ имеет 160 страниц с правовым обоснованием и 40 тысяч страниц документов в приложении.

Польский адвокат Томаш Вилинский при поддержке правозащитных организаций подал в Международный уголовный суд в Гааге иск против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале белорусский оппозиционер Павел Латушко.

Иск связан с силовым подавлением протестов в Беларуси, пытками и преследованием оппозиции.

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В своем заявлении юридическая фирма Вилинского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование. Кроме Александра Лукашенко, в документе названы глава КГБ Иван Тертель, заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков и другие представители силовых структур. Белорусского диктатора и его приспешников обвиняют в геноциде и преступлениях против человечности.

Документ имеет 60 страниц с правовым обоснованием и 40 тысяч страниц документов в приложении. Иск подан от имени большого количества граждан Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым назначил проведение референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Беларусь на 27 февраля 2022 года.

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