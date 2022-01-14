Лукашенко вручил букет человеку без рук (видео)

На церемонии вручения премии "За духовное возрождение" Александр Лукашенко вручал цветы и грамоты.

В Минске на вручении премии "За духовное возрождение" Александр Лукашенко вручил 11 января букет мужчине без рук.

Об этом сообщает агентство Белта.

На церемонии Лукашенко выступил с речью. Он сказал, что "на фоне распада советского государства к нам мутным потоком с Запада принесло так называемые демократические ценности, замешанные на чужих идеалах, бездуховности и низменных чувствах".

В ходе церемонии Лукашенко на сцене вручал грамоты и цветы. В частности, он вручил букет цветов мужчине без рук.

Напомним:

После состоявшихся 29 декабря переговоров в Петербурге президент России Владимир Путин и самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко вышли на лед в спорткомплексе в пригородном поселке Стрельни, чтобы сыграть в хоккей.

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