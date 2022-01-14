Лукашенко вручив букет людині без рук (відео)

На церемонії вручення премії "За духовне відродження" Олександр Лукашенко вручав квіти та грамоти.

У Мінську на врученні премії "За духовне відродження" Олександр Лукашенко 11 січня вручив букет чоловікові без рук.

Про це повідомляє агентство Белта.

На церемонії Лукашенко виступив із промовою. Він сказав, що "на тлі розпаду радянської держави до нас каламутним потоком із Заходу принесло так звані демократичні цінності, замішані на чужих ідеалах, бездуховності та низинних почуттях".

Під час церемонії Лукашенко на сцені вручав грамоти та квіти. Зокрема він вручив букет квітів чоловікові без рук.

Нагадаємо:

Після переговорів у Петербурзі, які відбулися 29 грудня, президент Росії Володимир Путін та самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко вийшли на лід у спорткомплексі в приміському селищі Стрєльні, щоб зіграти в хокей.

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