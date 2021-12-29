Путін та Лукашенко зіграли в хокей у складі однієї команди: відео

Путін та Лукашенко зіграли в хокей у складі однієї команди: відео

Участь у потішному матчі взяли відомі хокеїсти радянських часів.

Після переговорів у Петербурзі, які відбулися в середу, 29 грудня, президент Росії Володимир Путін та білоруський лідер Олександр Лукашенко вийшли на лід у спорткомплексі в приміському селищі Стрєльні, щоб зіграти в хокей.

Про це повідомляє Telegram-канал Shot, опублікувавши відео з моментами цієї гри.

Як видно на опублікованих кадрах, Путін вийшов у формі під своїм традиційним номером 11, у його білоруського колеги номер на формі був 01. Обидва лідери держав грали за одну команду, але їхні білі футболки мали різні написи: “Росія” - у Путіна та “Білорусь” — відповідно у Лукашенка.

Участь у цьому потішному матчі взяли також відомі ще з радянських часів хокеїсти, зокрема Фетісов, Ковальчук, Касатонов, Федоров та інші.

За інформацією видання, вболівати за Лукашенка прийшов його собака — шпіц Умка.

Нагадаємо, у середу, 29 грудня, під час переговорів у Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка було підтверджено попередню домовленість про проведення російсько-білоруських військових навчань.

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