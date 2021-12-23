Путін назвав РФ "посередниками на Донбасі" попри те, що росіяни їдуть "у військові відрядження до "Л/ДНР"

Путін назвав РФ "посередниками на Донбасі" попри те, що росіяни їдуть "у військові відрядження до "Л/ДНР"

Він вважає, що майбутнє окупованого Донбасу мають визначити люди, які там живуть.

Російський президент Володимир Путін вважає РФ посередником у "конфлікті" на Донбасі.

Таку думку він висловив під час своєї щорічної пресконференції 23 грудня.

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"Ми бачимо свою роль у тому, щоб бути посередниками у створенні найкращих умов для визначення майбутнього людей, які проживають на цій території (окупована РФ частину Донбасу - Ред.). Чи є проблеми? Так. Відповідно до Мінських угод, Росія є посередником, а нас хочуть зробити стороною конфлікту. У Мінських угодах такого немає. Ми на це не погоджувалися", - висловився очільник Кремля.

Путін вважає, що майбутнє окупованого Донбасу повиння визначити люди, які там живуть, а Україна повинна закріпити у своїй Конституції особливий автономний статус цих територій.

Слід зауважити що такі заяви Путін робить попри інформацію у ЗМІ про те, що у Росії та на окупованій території Донбасу активно вербують найманців із бойовим досвідом. Так, видання "Медуза" з посиланням на власні джерела пише, що Москві вербувальники намагалися найняти 120 "росіян із бойовим досвідом", які готові вирушити до Донецька на три місяці. Їм обіцяли платити 160 тисяч рублів (понад 2 тисячі доларів) на місяць у розташуванні "частини", та 320 тисяч рублів (понад 4 тисячі доларів) "на фронті".

Нагадаємо, під час пресконференції Путін назвав Революцію Гідності в Україні "кривавим держпереворотом". Він також почав виправдовувати президента-втікача Віктора Януковича, кажучи, що той "погодився з усім і був готовий покинути владу".

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