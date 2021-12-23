Путін не дав гарантій, що Росія не нападе на Україну

Очільник Кремля обурився "розширенням НАТО".
Російський президент Володимир Путін не зміг прямо відповісти на запитання: "Чи може він гарантувати, що Росія не нападе на Україну чи будь-яку іншу державу".
Про це очільника Кремля запитала журналістка Sky News під час пресконференції 23 грудня.
"З приводу гарантій і що від чого буде залежати? Наші дії будуть залежати не від перебігу перемовин, а від беззаперечного забезпечення безпеки Росії сьогодні та в історичній перспективі. Ми зрозуміло дали зрозуміти, що подальше розширення НАТО на Схід - неприйнятне. Ну що тут незрозумілого", - сказав Путін.
Він також вкотре заговорив про "ракети на порозі Росії" і додав, що вони (Російська Федерація - Ред.) "не ставлять ракети біля кордонів США".
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових. Ситуація біля кордону він назвав неспокійною.
На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.
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