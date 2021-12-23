Путін не дав гарантій, що Росія не нападе на Україну

Путін не дав гарантій, що Росія не нападе на Україну

Очільник Кремля обурився "розширенням НАТО".

Російський президент Володимир Путін не зміг прямо відповісти на запитання: "Чи може він гарантувати, що Росія не нападе на Україну чи будь-яку іншу державу".

Про це очільника Кремля запитала журналістка Sky News під час пресконференції 23 грудня.

"З приводу гарантій і що від чого буде залежати? Наші дії будуть залежати не від перебігу перемовин, а від беззаперечного забезпечення безпеки Росії сьогодні та в історичній перспективі. Ми зрозуміло дали зрозуміти, що подальше розширення НАТО на Схід - неприйнятне. Ну що тут незрозумілого", - сказав Путін.

Він також вкотре заговорив про "ракети на порозі Росії" і додав, що вони (Російська Федерація - Ред.) "не ставлять ракети біля кордонів США".

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що за 200 км від російсько-українського кордону перебуває 122 тис. військових РФ, а за 400 км - 143,5 тис. військових. Ситуація біля кордону він назвав неспокійною.

На випадок повномасштабного вторгнення Росії в Україні ухвалили таємний документ - план оборони, в якому вперше детально прописані дії кожної інституції чи структури.

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