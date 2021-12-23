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Зірку стрічки "Сам удома" заарештували після обвинувачень у побитті дівчини

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Зірку стрічки "Сам удома" заарештували після обвинувачень у побитті дівчини

Девін Ретрей / Getty Images

Девін Ретрей також намагався задушити кохану.

Американський актор Девін Ретрей, який прославився роллю Базза Маккаллістера у культовій стрічці "Сам удома", був заарештований 22 грудня поліцією штату Оклахома.

Як ми писали раніше, кохана знаменитості звернулася до поліції і звинуватила Ретрея у домашньому насильстві. За словами дівчини, артист побив її та намагався задушити.

Як передає DailyMail Ретрея затримали, проте згодом відпустили під заставу у розмірі 25 тисяч доларів. Актор усі звинувачення у його бік заперечує і запевняє, що не нападав на свою дівчину.

Девін Ретрей у фільмі
Девін Ретрей у фільмі "Сам удома"

Зазначимо, що сварка між парою сталася на фестивалі OKC Pop Christmas Con, де Ретрей був одним із запрошених гостей. Коли закохані повернулися до готельного номера між ними скандал посилився.

Наступного дня обраниця 44-річного Ретрея прийшла до відділку та написала на нього заяву. У ній йшлося про те, що під час сварки актор намагався її задушити та затуляв рукою її рот. Коли ж дівчина вкусила актора за руку, той з розмаху нібито вдарив її по обличчю. Після цього дівчина зірки втекла з номеру.

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