У Дніпрі в приватному будинку вщент згорів автомобіль Tesla

У Дніпрі в приватному будинку вщент згорів автомобіль Tesla

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.

У Дніпрі вранці 23 грудня у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок чого вщент згорів елітний автомобіль.

Про це пише видання "Інформатор".

Також читайте Масштабна пожежа у Рівному: складські приміщення гасили майже 6 годин

Як стало відомо, подія сталася в одному із приватних будинків на вулиці Нахімова. Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. Рятувальники продовжують ліквідувати спалах. Проте вогонь повністю знищив автомобіль Tesla, який стояв у гаражі. Загальна площа загоряння становила 70 "квадратів".

“Причина займання наразі невідома. На місці працюють співробітники ДСНС та патрульної поліції, чергує машина швидкої допомоги”, — зазначили у виданні.

Нагадаємо, що у Києві на проспекті Лобановського спалахнув автомобіль. Займання сталося у підкапотному відділенні.

Читайте також: