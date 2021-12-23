У Дніпрі в приватному будинку вщент згорів автомобіль Tesla

Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо.
У Дніпрі вранці 23 грудня у приватному будинку сталася пожежа. Внаслідок чого вщент згорів елітний автомобіль.
Про це пише видання "Інформатор".
Як стало відомо, подія сталася в одному із приватних будинків на вулиці Нахімова. Що саме спричинило пожежу, зараз невідомо. Рятувальники продовжують ліквідувати спалах. Проте вогонь повністю знищив автомобіль Tesla, який стояв у гаражі. Загальна площа загоряння становила 70 "квадратів".
“Причина займання наразі невідома. На місці працюють співробітники ДСНС та патрульної поліції, чергує машина швидкої допомоги”, — зазначили у виданні.
Нагадаємо, що у Києві на проспекті Лобановського спалахнув автомобіль. Займання сталося у підкапотному відділенні.
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