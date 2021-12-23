В Днепре в частном доме дотла сгорел автомобиль Tesla

Что именно вызвало пожар, сейчас неизвестно.
В Днепре утром 23 декабря в частном доме произошел пожар. В результате чего дотла сгорел элитный автомобиль.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось в одном из частных домов на улице Нахимова. Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. Спасатели продолжают ликвидировать возгорание. Однако огонь полностью уничтожил автомобиль Tesla, находящийся в гараже. Общая площадь возгорания составляла 70 "квадратов".
“Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают сотрудники ГСЧС и патрульной полиции, дежурит машина скорой помощи”, — отметили в издании.
Напомним, что в Киеве на проспекте Лобановского вспыхнул автомобиль. Возгорание произошло в подкапотном отделении.
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