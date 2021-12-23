Путін заявив, що Зеленський потрапив під вплив "нациків"

Путін заявив, що Зеленський нібито потрапив під вплив "радикалів" після приходу до влади.

Президент країни-агресорки Володимир Путін заявив, що очільник України Володимир Зеленський після приходу до влади нібито потрапив під вплив "нациків".

Таку заяву він зробив під час пресконференції 23 грудня.

Також очільник Кремля вкотре звинуватив українську владу у невиконанні Мінських домовленостей.

"Президент Зеленський прийшов до влади – і замість того, щоб їх виконувати (ред. Мінські домовленості), підпав, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів. Як в Україні кажуть, "нациків", - сказав Путін.

Нагадаємо, 16 грудня Пєсков заявляв, що Володимир Путін готовий провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, Росія зацікавлена у діалозі і, мовляв, Путін відкритий для діалогу. Утім, Пєсков зазначив, що така потенційна зустріч має бути "орієнтованою на конкретний результат".

Нагадаємо, Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, а також до будь-якого формату перемовин з РФ.

Як повідомлялося, пізніше Володимир Зеленський прокоментував свої шанси на переговори з президентом країни-агресорки Володимиром Путіним. Він зазначив, що ані він, ані Путін не просять один одного про перемовини тет-а-тет. Водночас, як зауважив Зеленський, зараз триває діалог між адміністраціями президентів РФ та України про можливість майбутніх переговорів.

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