Так російський президент відреагував на запитання про окупацію Криму.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Україну створив Ленін, коли створював Радянський Союз.

Про це очільник Кремля сказав під час пресконференції 23 грудня, відповідаючи на запитання про анексію Криму.

"А що у Мексики і США не було ніколи територіальних питань? А Каліфорнія кому належала і Техас? Ну гаразд, затихло, ніхто не згадує про це, так як згадують про Крим. Ну і ми намагаємося не згадувати про те, як Україна формувалася. Хто її створив? - Ленін Володимир Ілліч, коли створював Радянський Союз. Правда після його смерті, але за його принципами", - заявив Путін.

Він також не зміг прямо відповісти на запитання: "Чи може він гарантувати, що Росія не нападе на Україну чи будь яку іншу державу".

Нагадаємо, Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових та організувавши у березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. 18 березня 2014 року у Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму та запровадили санкції проти Росії.

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