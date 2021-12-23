Так российский президент отреагировал на вопрос об оккупации Крыма.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину создал Ленин, создавая Советский Союз.

Об этом глава Кремля сказал во время пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос об аннексии Крыма.

"А что у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала и Техас? Ну ладно, затихло, никто не вспоминает об этом, так как вспоминают о Крыме. Ну и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина формировалась. Кто ее создал — Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Правда после его смерти, но по его принципам", — заявил Путин.

Он также не смог прямо ответить на вопрос: "Может ли он гарантировать, что Россия не нападет на Украину или какое-либо другое государство".

Напомним, Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 псевдореферендум о его самоопределении. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Читайте также: