Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Путин заявил, что Украину создал Ленин

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Путин заявил, что Украину создал Ленин

Associated Press

Так российский президент отреагировал на вопрос об оккупации Крыма.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украину создал Ленин, создавая Советский Союз.

Об этом глава Кремля сказал во время пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос об аннексии Крыма.

"А что у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала и Техас? Ну ладно, затихло, никто не вспоминает об этом, так как вспоминают о Крыме. Ну и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина формировалась. Кто ее создал — Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Правда после его смерти, но по его принципам", — заявил Путин.

Он также не смог прямо ответить на вопрос: "Может ли он гарантировать, что Россия не нападет на Украину или какое-либо другое государство".

Напомним, Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 псевдореферендум о его самоопределении. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Читайте также:

Чего боится Путин: руководитель Кремля впервые озвучил страх распада России

Чего боится Путин: руководитель Кремля впервые озвучил страх распада России
Следующая публикация