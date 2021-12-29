Міністерство скандалів: п'ять найгучніших інцидентів часів керівництва Шкарлета у МОН

Навколо МОН за понад рік, поки його очолює Сергій Шкарлет, сталося кілька гучних скандалів.

Регулярні скандали почали переслідувати МОН, відколи міністром освіти та науки став Сергій Шкарлет, призначення якого викликало хвилю обурення серед активістів та у ЗМІ. А все через звинувачення у начебто плагіаті та корупції. Згодом Міносвіти сколихнув інший інцидент, пов'язаний із одіозними висловлюваннями звільненої нині викладачки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко, а потім скандал із кандидатською дисертацією нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви, в роботі якого журналісти виявили багато неточностей, плутанину у джерелах, підроблені документи і т.д. А ще - відверте вбрання помічниці заступника Шкарлета на офіційній події та ДТП за участю чоловіка чиновниці Міносвіти.

Навколо Міністерства освіти та науки за понад рік, поки його очолює Сергій Шкарлет, сталися кілька гучних скандалів. ТСН.ua розповідає про головні з них.

Призначення Шкарлета

Голосування за кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду голови МОН провалювалося кілька разів, тоді його обрали тимчасово виконувачем обов'язків і лише 17 грудня 2020 року Рада змогла призначити Шкарлета повноцінним міністром освіти. Його призначення супроводжувалися постійними протестами науковців, які стверджували, що Шкарлета заскочили на плагіаті - простіше кажучи, списуванні чужих робіт.

Крім того, кілька сотень активістів під стінами Кабінету міністрів та Офісу президента вимагали звільнити Шкарлета, бо обурювалися його призначенням через те, що той фігурував у кількох скандалах. Окрім плагіату, Шкарлет фігурував в скандалі з купівлею дорогого авто.

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Сам міністр заявляв, що проти нього розгорнули інформаційну війну, а плагіату в його роботах немає. Матеріали у Мережі він назвав фальсифікованими. Шкарлет вимагав офіційної експертизи, а наявність кількох елітних автівок і грошових заощаджень, щодо яких у депутатів виникли запитання, пояснював ректорською зарплатою.

"Я прийшов у 2010 році до державного вишу з приватного, де працював 10 років, я абсолютно нормально працював і отримував від акціонерів пристойну заробітну плату, я нічого не ховав. Я жодної копійки не заробив ні хабарями, ні будь-якими іншими натяками", – стверджував Шкарлет.

Натомість нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун заперечувала тоді йому, заявивши: "Я знаю, які є зарплати в приватних закладах вищої освіти, це не ті зарплати, які дозволяють купити дорогі автомобілі. Так, це трохи вище, аніж в державних, але не ті, що дозволяють купити машини за 40 тисяч доларів".

Утім, вже в листопаді 2021 року НАЗК виявило в декларації Сергія Шкарлета ознаки порушення. Міністр подав декларацію, в якій сказано, що у 2018 році він придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску за 288 тисяч гривень. Однак, згідно з договором купівлі-продажу, автівка обійшлася йому всього у 49 тисяч гривень. Сам Шкарлет пояснив, що заплатив за авто саме ту суму, яку вказав у декларації.

Водночас, за даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, такий автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску в технічно справному стані у 2018 році коштував щонайменше 644 тисячі гривень. Таким чином, НАЗК вважає, шо Шкарлет умисно вніс до декларації неправдиві дані, які відрізняються від достовірних на 239 тисяч гривень.

Комітет з етики Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти підтвердив наявність плагіату в наукових роботах Шкарлета. Втім, у квітні Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) вирішив, що плагіат у роботах Шкарлета виявили незаконно.

Крім того, обурення спільноти викликав той факт, що 2010-го Шкарлет балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". В інтерв'ю того ж року він заявляв, що визначив свої політичні орієнтири та повністю розділяє цінності "Партії регіонів". Там же він каже, що відмовився від членства в партії Віктора Ющенка 2004 року.

Втім уже після Революції Гідності 2015-го Шкарлет пішов на вибори до Чернігівської облради вже від "Блоку Петра Порошенка". Але його не обрали. Зауважимо, що до призначення у МОН Шкарлет був ректором Чернігівського державного технологічного університету.

Дисертація Іллі Киви

Навесні 2021 року одіозний нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива тріумфально захистив кандидатську дисертацію з державного управління. Попри те, що не зумів відповісти на деякі із запитань та незважаючи на прискіпливу увагу громадськості, всі 13 членів комісії одностайно схвалили науковий доробок нардепа.

Утім, хоч захист дисертації є відкритим заходом, на цю подію пускали не всіх журналістів. Люди в темному одязі, яких Кива у розмові з журналістами назвав "студентами і аспірантами", обмежували вхід для журналістів нібито через карантинні обмеження і не підпускали їх до Киви.

Сам нардеп в коментарі виданню "Гордон" розповів, що п'ять років готував цю дисертацію, а також "все життя вчиться і займається самовихованням". Він також наголосив, що має три вищі освіти, а вчений ступінь є "процесом його саморозвитку".

Процес перетворення нардепа Киви на науковця став приводом не лише для нової хвилі жартів у соцмережах, а й протестів у столиці. Крім того, на знак протесту проти того, що Кива захистив кандидатську дисертацію, викладач Українського католицького університету Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук. Чоловік стверджував, що звання про наукову ступінь в Україні остаточно дискредитоване, а тому закликав інших кандидатів та докторів наук вчинити аналогічно і "не йти на компроміси із совістю".

Кепкували тоді з політика і колеги-нардепи. Бо деякі так само не вірили в те, що Кива сам писав свою кандидатську. Чимало депутатів мають наукові звання, але навіть вони визнають, що купівля наукових звань процвітає.

Новини України: як скандальний нардеп Кива захищав дисертацію

Утім, після низки протестів, розслідування журналістів Bihus.info, які після дослідження роботи заявили, що дисертація нардепа складається з "води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики", а також має нібито підроблені довідки, атестаційна колегія Міносвіти та науки вже скасувала рішення вченої ради про присудження Іллі Киві наукового ступеня кандидата наук. Санкції застосували і до наукового керівника, а також членів вченої ради, які розглядали роботу Киви. Так, керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років.

Та, за словами Киви, комісія МОН встановила, що у його дисертації немає наукової новизни. Натомість, депутат переконаний, що це рішення "черговий формальний привід влади дискредитувати" його.

Додамо, як стало відомо, що в січні Ілля Кива склав ще й кваліфікаційний іспит на право займатися адвокатською діяльністю.

Скандальні висловлювання Євгенії Більченко

Торік взимку український інфопростір ряснів темою антиукраїнських висловлювань викладачки Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко, яка різко розкритикувала перехід сфери обслуговування на українську мову і державну політику загалом. За її словами, Україна, мовляв, "онкохвора американська колонія", а закон про українську мову в сфері обслуговування - "звичайний фашизм".

Також вона заявляла про начебто погрози, а кількома роками раніше говорила головні російські меседжі - начебто про відсутність на Донбасі російських найманців і розчарування в Революції Гідності. За антиукраїнську пропаганду, заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно значущою інформацією є фігуранткою бази "Миротворець".

Водночас попри відкриту підтримку РФ, після виїзду до країни-агресорки Більченко поскаржилася на цькування від росіян. Її не брали на роботу за спеціальністю та забороняли займатися творчою діяльністю. Хто саме це забороняв, прихильниця "русского мира" не уточнювала.

Допис скандальної викладачки спричинив критику користувачів соцмереж. Обурені висловлюваннями викладачки студенти університету почали вимагати її звільнення. Деякі заговорили про відрахування з навчального закладу за власним бажанням через відсутність реакції з боку керівництва закладу і загалом через викладання професорів з такими поглядами у навчальному закладі.

Зрештою Більченко звільнили, а у МОН заявили, що "всі дискусії щодо мовного питання не можуть доводитися до абсурду і повинні мати винятково риторику поваги, незалежно від позиції". Крім того, у Міносвіти наголошували, що тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю.

Водночас після звільнення скандальна професорка філософії поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям: "Мене не визнали нервово хворою (на жаль) і, дивлячись на мене, наполегливо рекомендували ще раз звернутися до онколога і ендокринолога". Через відсутність постійного заробітку, Більченко почала навіть збирати кошти на медичне обстеження.

Нині ж, згідно з її дописами у Facebook, вона мешкає у Росії та продовжує писати провокативні вірші.

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Фото помічниці Гарбарука у пікантному вбранні

Заступника міністра освіти і науки Ігоря Гарбарука після відрядження до Львова і фото з помічницею у відвертому вбранні звільнив уряд 28 грудня.

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Минулого тижня Гарбарук приїхав до Львова із робочим візитом до навчально-практичних центрів у профтехучилищах. Поїздка навряд чи привернула би стільки уваги, якби не фото із загадковою брюнеткою, яка мала досить провокативний дрескод. Її сам Гарбарук представив як свою помічницю.

На зустрічі Гарбарука із міським головою Львова Андрієм Садовим жінка позує у сукні з відвертим декольте і високим розрізом та прикрасою на шиї у вигляді хрестика. Також сама ж дівчина опублікувала ще одне фото, на якому вона йде коридором у розкішній хутряній шубі. Опубліковані світлини збурили суспільство і стали приводом не лише для створення мемів, а й призвели до звільнення самого Ігоря Гарбарука.

Спершу Гарбарук у Facebook опублікував вірш Редьярда Кіплінга, який, на думку заступника міністра освіти, мав би дати відповідь його критикам. Нині вже експосадовець використав такі рядки: "Як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе кленуть".

Згодом запис зник з його сторінки, а Гарбарук написав заяву на звільнення за власним бажанням. Зрештою Кабінет міністрів 28 грудня підтримав звільнення заступника голови МОН.

"Сьогодні отримав трудову книжку та наказ про звільнення. Настав час прояснити деякі моменти. Я справді написав заяву за власним бажанням. Моя позиція: державний чиновник несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих. Це абсолютно нормальна європейська практика, якої я дотримуюсь. Як в кожної людини, у мене був вибір. Я міг би не писати заяву, але вирішив вчинити саме так, як я вирішив", - пояснив після звільнення Гарбарук у своєму Facebook.

На посаді заступника міністра освіти Гарбарук пропрацював трохи більше року, його було призначено торік у липні. До того він працював на різних посадах в КНЕУ, у департаменті розвитку торгівлі Мінекономрозвитку та в приватному секторі.

Скандальне фото з помічницею: заступник глави МОН звільнився за власним бажанням | Новини України

ДТП за участю чоловіка чиновниці Міносвіти

Увечері 28 грудня в Солом'янському районі Києва сталося нове скандальне ДТП. Чоловік чиновниці МОН потрапив в аварію, в якій постраждали двоє людей, та, за деякою інформацією, мовляв, погрожував поліцейським. "Київ-Оперативний" з посиланням на очевидців повідомив, що водій KIA, який був напідпитку, зіткнувся з двома авто.

Коли копи приїхали на місце аварії, він відмовився від медогляду і його відвезли до лікарні. Чоловік нібито грубіянив та буцімто згадував "зв'язки" своєї дружини-чиновниці МОН.

Як згодом стало відомо, йдеться про Галину Калиневич, яка, за даними ЗМІ, працює завідувачкою сектором внутрішнього аудиту МОН. Своєю чергою, вона підтвердила інформацію про ДТП за участю свого чоловіка і те, що приїхала на місце інциденту. Але жінка заперечує закиди щодо нібито спроб "вирішити" ситуацію та наголошує, що жодним чином не впливає на роботу правоохоронних органів.

"Я підтверджую інформацію про те, що вчора прибула на місце ДТП за участю свого чоловіка. Проте я категорично спростовую закиди окремих анонімних телеграм-каналів на свою адресу про те, що ніби намагалася "вирішити" ситуацію. Запевняю, що мій чоловік співпрацює з органами патрульної поліції та нестиме передбачену законом адміністративну відповідальність. Всі перед законом рівні. І так має бути", - йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, протягом 2021 року щомісяця Україна переживала нові і нові зрушення, приємні і не дуже: ми тішилися через здобуття п'ятого місця гуртом Go_A на "Євробаченні", гучно підтримували нашу футбольну збірну на чемпіонаті Європі, пишалися державою під час масштабного святкування 30-ї Незалежності та сумували, коли у масштабних пожежах і ДТП гинули люди, дивувалися через відставку Арсена Авакова і відхід Андрія Шевченка та плакали, коли вогонь у костелі святого Миколая пошкодив унікальний орган. ТСН.ua згадує найголовніші події, які сколихнули Україну в 2021-му.

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