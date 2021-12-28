Скандальне декольте: заступник міністра освіти звільнився після інциденту з вбранням помічниці 

Гарбарук написав заяву за власним бажанням.

Заступник міністра освіти Ігор Гарбарук звільнився за власним бажання після інциденту з декольте його помічниці на зустрічі з мером Львова Андрієм Садовим.

Про це повідомила у своєму Telegram народна депутатка від "Слуги народу", керівниця підкомітету з питань вищої освіти Юлія Грішина.

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"Тільки що заступник міністра освіти Гарбарук був звільнений Кабміном за власною заявою", - написала вона.

Слід зазначити, що 25 грудня на зустріч з мером Львова заступник очільника Міносвіти Ігор Гарбарук прийшов з помічницею - 27-річною юристкою Христиною Тишкун. Жінка одягла плаття з глибоким декольте та розрізом до стегна. Мережа вибухнула зауваженнями щодо вбрання працівниці МОН. Сама ж Тишкун заявила, що нічого роспусного ні у своїх діях, ні у платті не бачить.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко знову відзначився неординарними заявами. Він запросив журналістів на ковзанку біля Офісу президента. Там він запропонував скуштувати страви, у приготуванні яких брав участь. Один з журналістів запитав, чи не пропонують, можливо, на території "новорічного містечка" котлети.Втім, Тищенко заявив, що традиційну котлету по-київськи потрібно називати "мітболом". Крім того він назвав себе "молоддю", яка "диктує нові тренди".

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