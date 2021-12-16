"П'яний колишній прийшов на весілля": Мережа вибухнула мемами після зірваного ефір каналу "Рада" Порошенком

Гетманцев зауважив, що телеканал "Рада" має подякувати Порошенку за підвищення рейтингу завдяки такому скандалу.

П'ятий президент України, а нині народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко увірвався у прямий ефір телеканалу "Рада", який вівся зі студії у стінах парламенту.

Це сталося під час виступу голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Між нардепами просто у прямому ефірі почалася словесна перепалка, під час якої лідер "ЄС" заявив, що на фінансування телеканалу "Рада" були "незаконно витрачені кошти платників податків". Порошенко також звинуватив Офіс президента у перешкоджанні роботі народних депутатів після чого перепросив у глядачів і покинув студію.

Така витівка п'ятого президента викликала неабиякий ажіотаж у соцмережах, які вибухнули дописами та коментарями на адресу Порошенка.

Також є користувачі, які навпаки підтримали Порошенка та писали, що така поведінка не привід, щоб його ображати.