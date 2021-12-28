Допінг не перешкода: Росія націлилася прийняти Олімпіаду 2036 року

Країна-агресор подасть заявку на проведення головного спортивного форуму.

Російська Федерація має намір прийняти Олімпійські ігри-2036. Про це повідомив віце-прем'єр країни Дмитро Чернишенко.

За його словами, міністерству спорту та Олімпійському комітету Росії дано доручили розпочати кампанію з вибору міста, яке претендуватиме на проведення літньої Олімпіади в 2036 році.

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"Визначення міста, яке може подати заявку, - прерогатива Олімпійського комітету Росії разом із Мінспортом та суб'єктом країни, який готовий прийняти Ігри. Там даються юридичні гарантії, це дуже серйозне питання. Наскільки я знаю, Міжнародний олімпійський комітет поки не оголосив конкурс, тому чекаємо.

Треба обов'язково подаватися на Ігри 2036 року, всією країною вибрати гідного кандидата. Попрошу Мінспорт та ОКР організувати роботу з вибору можливих міст і чекатимемо рішення МОК про старт заявкової кампанії", - цитує Чернишенка sport-interfax.ru.

Зазначимо, що на території сучасної Росії Олімпійські ігри відбувалися двічі. У 1980 році Москва приймала літню Олімпіаду, а в 2014 році зимові Ігри відбулися в Сочі.

Нагадаємо, Російська Федерація гучно заплямувала своє ім'я допінг-скандалами. Розслідування Всесвітнього антидопінгового агенства (WADA) встановило, що влада Росії систематично покривали вживання допінгу своїми спортсменами під час Олімпіади в Сочі 2014 року.

Допінгове відсторонення Росії

9 грудня 2019 року виконком WADA дискваліфікував Росію від спортивних подій на 4 роки. Причиною дискваліфікації Росії стало те, що в переданих даних Московської лабораторії WADA виявила маніпуляції з допінг-пробами російських спортсменів. Частина з них була видалена.

Повторна перевірка підозрілих проб і доступ до бази даних Московської антидопінгової лабораторії були обов'язковими умовами відновлення РУСАДА.

Після пом'якшення санкцій термін відсторонення РФ від великого спорту було скорочено до 2 років. Російські спортсмени не зможуть виступати на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу під національним прапором, а РФ - приймати великі міжнародні турніри.

Санкції триватимуть до 16 грудня 2022 року.

Росію офіційно відсторонили від Олімпійських ігор на 2 роки

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