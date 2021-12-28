Допинг не помеха: Россия нацелилась принять Олимпиаду 2036 года

Страна-агрессор подаст заявку на проведение главного спортивного форума.

Российская Федерация намерена принять Олимпийские игры-2036. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.

По его словам, министерству спорта и Олимпийскому комитету России поручено начать кампанию по выбору города, который будет претендовать на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

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"Определение города, которое может подать заявку, - прерогатива Олимпийского комитета России вместе с Минспортом и субъектом страны, готовым принять Игры. Там даются юридические гарантии, это очень серьезный вопрос. Насколько я знаю, Международный олимпийский комитет пока не объявил конкурс, поэтому ждем.

Надо обязательно подаваться на Игры 2036 года, всей страной выбрать достойного кандидата. Попрошу Минспорт и ОКР организовать работу по выбору возможных городов и ожидать решения МОК о старте заявочной кампании", - цитирует Чернышенко sport-interfax.ru.

Отметим, что на территории современной России Олимпийские игры проходили дважды. В 1980 году Москва принимала летнюю Олимпиаду, а в 2014 году зимние Игры прошли в Сочи.

Напомним, Российская Федерация громко запятнала свое имя допинг-скандалами. Расследование Всемирного антидопингового агентства (WADA) установило, что власти России систематически покрывали применение допинга своими спортсменами во время Олимпиады в Сочи 2014 года.

Допинговое отстранение России

9 декабря 2019 года исполком WADA дисквалифицировал Россию от спортивных событий на 4 года. Причиной дисквалификации России стало то, что в переданных данных Московской лаборатории WADA обнаружила манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Часть из них была удалена.

Повторная проверка подозрительных проб и доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории были обязательными условиями восстановления РУСАДА.

После смягчения санкций срок отстранения РФ от большого спорта было сокращено до 2 лет. Российские спортсмены не смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а РФ - принимать крупные международные турниры.

Санкции будут продолжаться до 16 декабря 2022 года.

Россию официально отстранили от Олимпийских игр на 2 года

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