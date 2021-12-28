У грудні збільшилися вклади українців в банках

У грудні збільшилися вклади українців в банках

Вклади 98% клієнтів у банках не перевищують 200 тисяч.

У грудні сума вкладів фізичних осіб у банках Фонду гарантування перевищує 641 мільярд доларів, повідомили у відомстві.

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По це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 28 грудня.

Так, найбільше вкладів у національній валюті – понад 389 млрд гривень, а в іноземній валюті – майже 252 млрд гривень. Також у Фонді гарантування запевнили, вклади 98% клієнтів у банках не перевищують двісті тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени кредитних спілок будуть захищені системою гарантування вкладів. Наразі йдеться про гарантії на суму 100 тис грн.

Раніше в НБУ повідомили, що активи кредитних спілок за підсумками ІІ кварталу 2021 року зростали помірними темпами. Кредитний портфель кредитних спілок зріс за квартал на 4%, обсяги нового кредитування зросли на 11%, зокрема споживчого – на 21%.