В декабре увеличились вклады украинцев в банках

В декабре увеличились вклады украинцев в банках

Вклады 98% клиентов в банках не превышают 200 тысяч.

В декабре сумма вкладов физических лиц в банках Фонда гарантирования превышает 641 миллиард долларов, сообщили в ведомстве.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 28 декабря.

Так, больше всего вкладов в национальной валюте – свыше 389 млрд гривен, а в иностранной валюте – почти 252 млрд гривен. Также в Фонде гарантирования заверили, что вклады 98% клиентов в банках не превышают двести тысяч.

Напомним, ранее сообщалось, что члены кредитных союзов будут защищены системой гарантирования вкладов. Речь идет о гарантиях на сумму 100 тыс грн.

Ранее в НБУ сообщили, что активы кредитных союзов по итогам ІІ квартала 2021 года росли умеренными темпами. Кредитный портфель кредитных союзов вырос за квартал на 4%, объемы нового кредитования выросли на 11%, в том числе потребительского – на 21%.