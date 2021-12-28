Підсумки року: якими перемогами, чварами та трагедіями запам'ятається 2021-й в Україні

2021 рік видався для українців нелегким, але він подарував і чимало здобутків.
Новий 2022 рік вже не за горами, і традиційно у цей період всі починають підбивати підсумки пройдешніх місяців, щоб проаналізувати прожите і спланувати майбутнє. Нинішній 2021-й кожному із нас, безумовно, подарував нові можливості, для когось він став роком здобутків, комусь допоміг здійснити мрію, але в когось, на жаль, забрав найближчих людей.
Протягом 2021 року щомісяця Україна переживала нові і нові зрушення, приємні і не дуже: ми тішилися через здобуття п'ятого місця гуртом Go_A на "Євробаченні", гучно підтримували нашу футбольну збірну на чемпіонаті Європі, пишалися державою під час масштабного святкування 30-ї Незалежності та сумували, коли у масштабних пожежах і ДТП гинули люди, дивувалися через відставку Арсена Авакова і відхід Андрія Шевченка та плакали, коли вогонь у костелі святого Миколая пошкодив унікальний орган.
ТСН.ua згадує найголовніші події, які схолихнули Україну в 2021-му.
Січень
Перехід сфери обслуговування на українську мову
Нині українська мова лунає майже в кожному кафе, ресторані, перукарні, заправці, бібліотеці. А майже рік тому, 16 січня 2021 року, мовний закон, який передбачав обслуговування споживачів і надання інформації про товари і послуги лише державною, лише набував чинності і був сприйнятий досить революційно, хоч досить лагідно імплементується в українському суспільстві.
Отже, від 16 січня запрацював закон, ухвалений нардепами ще у квітні 2019 року. За ним, вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Саме нею до клієнтів нині звертаються у кафе, ресторанах, магазинах, на заправках та банках. Державною написані всі цінники, документація, квитки, меню, інструкції, технічні характеристики, маркування тощо.
Перед стартом закону у деяких закладах проводили додаткові тренінги та інструктаж для працівників, натомість для претендентів на держпосади запровадили іспит із української мови.
Важливо те, що закон дозволяє переходити на мову клієнта. Але, якщо офіціант, до прикладу, першим звернувся не українською, передбачено покарання. Спочатку попередження, а в разі повторного інциденту впродовж року заклад чи установа отримають штраф від 5,1 тис. до 6,8 тис. грн.
Смертельна пожежа в Харкові у пансіонаті для літніх людей
21 січня 2021 року запам'ятається багатьом повідомленнями про пожежу, яка спалахнула у приватному притулку "Золотий час" для літніх людей в Харкові. У вогні загинуло 15 мешканців і ще п'ятьох шпиталізували.
У пансіонаті доглядали за людьми з хворобами Альцгеймера, Паркінсона та тими, хто переніс інсульти. На момент пожежі там, за офіційною інформацією, перебували 33 людини.
Відомо, що заклад працював нелегально, орієнтовно, близько року. До цього нібито приміщення орендували порностудія, "баптисти". За словами місцевих, раніше в цьому будинку нібито був і пансіонат для людей із наркотичною залежністю.
Прокуратура з поліцією затримала чотирьох осіб у справі щодо трагедії: власника будівлі, адміністратора пансіонату, орендаря і його дружину. Усім їм обрали запобіжні заходи - перебування під вартою на 60 днів.
Після інциденту в Україні стартувала масова перевірка хоспісів.
Лютий
Блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK
2-го лютого українське суспільство сколихнула новина про блокування трьох прокремлівських телеканалів: "112 Україна", Zik і NewsOne. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким на п'ять років запроваджуються санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, а також восьми компаній, до складу яких входять згадані телеканали.
Мовлення припинили, оскільки, за словами президента Володимира Зеленського, вони працювали на Росію і фінансувалися з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.
Реєстрація першої вакцин проти COVID-19 в Україні і щеплення черкаського лікаря-реаніматолога
Коронавірус, який почав поширюватися ще наприкінці 2019 року, не скидав обертів і цьогоріч. Для боротьби з пандемією провідні фармкомпанії кинули всі сили, щоб якомога скоріше випустити вакцину проти коронавірусу.
І поки увесь світ активно вакцинувався, українці з нетерпінням чекали на приїзд препаратів і критикували владу за їх відсутність. Першою зареєстрованою вакциною стала Oxford/AstraZeneca (індійський препарат Covishield), яка отримала схвалення МОЗ 22 лютого. За вакциною до Індії їздив сам тодішній очільник МОЗу Максим Степанов.
Вже 23 лютого до України доправили першу партію Covishield, і вже наступного дня лікар-реаніматолог Євген Горенко першим в країні зробив щеплення від коронавірусу. Після чого в державі стартувала масова кампанія з імунізації, яка триває донині, але вже наявна значно більша кількість препаратів і навіть почали робити треті щеплення для певних категорій людей.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
Березень
Масштабна ДТП українського автобуса у Польщі
У ніч проти 6 березня біля польського міста Ярослав (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство) водій рейсового автобуса "Познань-Херсон" не впорався з кермуванням пробив огорожу й злетів з естакади на узбіччя. Автобус перевернувся. У салоні перебувало 57 громадян України, серед яких двоє - водії. В аварії загинуло п'ять осіб, майже 40 – травмувалося.
Вцілілі у автотрощі розповіли, що автобус під час руху маршрутом декілька разів робив дивні різкі маневри ліворуч-праворуч. Пасажири підозрюють, що він, найімовірніше, був несправний.
Не встигли ми оговтатися, як за кілька тижнів сталася ще одна смертельна ДТП з автобусом у Польщі. У ніч проти 22 березня на території Підкарпатського воєводства неподалік Кашице перекинувся ще один український рейсовий автобус — "Познань-Херсон".
Поліція зазначала, що вночі, коли і сталася ця аварія, погодні умови були дуже погані — сніг та ожеледиця. Автобус врізався в загорожу і вилетів на узбіччя. У результаті 1 людина загинула і 5 отримали поранення.
Квітень
Експеримент у Моршині із масової COVID-вакцинації
Тим часом, поки в регіонах набирала обертів вакцинація проти коронавірусу, у Моршині Львівської області реалізували пілотний проєкт МОЗ, вакцинувавши більшість населення. У результаті експеримент виявився не просто вдалим, а показав, що у місті після його реалізації не було жодного госпіталізованого з COVID-19.
Ідея вакцинувати мешканців Моршина полягала у тому, щоб туристи не боялися їхати до курортного міста і розуміли, що мешканці є захищеними від коронавірусу.
Станом на зараз, згідно з останніми даними ОДА, у Стрийському районі, до якого належить Моршин, виявляють до 100 COVID-випадків на добу.
Травень
Блискучий виступ Go_A на "Євробаченні"
Після перенесення торік пісенного конкурсу "Євробачення" цього року глядачі та самі артисти із нетерпінням чекали на дійство. Україну в міжнародному змаганні в Роттердамі представляв електро-фольк гурт Go_A, який запалив із піснею "ШУМ", виборовши 5 місце.
А от перше місце дісталося Італії з піснею Zitti E Buoni. Друге ж місце посіла Франція.
Червень
Смерть легендарного Григорія Чапкіса
На жаль, 13 червня Україна втратила легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який помер у віці 91 років. Знаменитість тривалий час хворів. Але, за словами його сина, Чапкіс пішов з життя через вік.
З легендою прощалися 18 червня у Національній філармонії, а поховали зірку на Байковому кладовищі в Києві. На похороні були присутні найближчі рідні Григорія Миколайовича: це син Грег Чапкіс, який прилетів із США, донька Лілія та онуки Анна Сафрончик і Вітторія, які прилетіли з Італії. Також попрощалися із зіркою учні маестро та його колеги, зокрема, співачка Камалія з мамою Інною Петрівною і хореографи Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.
Збірна України з футболу уперше в історії вийшла до плейоф Євро-2020
Збірна України з футболу 23 червня вперше в історії вийшла до плейоф чемпіонату Європи. Команда "синьо-жовтих" вийшла в 1/8 фіналу як одна з чотирьох команд із найкращими показниками на третьому місці у своїй групі.
Утім, вже у чтвертьфіналі українська національна команда, на жаль, поступилася Англії. До слова, це найкраще досягнення країни за всю історію.
Старт масштабних військових навчань Sea Breeze у Чорному морі
28 червня у північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях стартували багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які стали наймасштабнішими за понад 20 років. До них долучилася 31 держава-учасниця.
Для участі в навчаннях до Одеси прибули ракетний есмінець США USS Ross, британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen.
Метою навчань було відпрацювання різних бойових сценаріїв, але навчання Sea Breeze роздратували Кремль. Росія вивела в море увесь Чорноморский флот у повному складі. А навколо американського есмінця крутилася ціла юрба кораблів окупантів.
Отримання копій Конституції Пилипа Орлика
З нагоди 25-ї річниці Конституції України 28 червня наша держава отримала від Швеції три копії Конституції Пилипа Орлика. Крім того, до Дня Незалежності в Софійському соборі було виставлено оригінал документа, написаний латиною.
Липень
Відкриття ринку землі
Не менш важливою подією стало відкриття ринку землі 1 липня 2021 року, відколи фізичні особи-громадяни України отримали можливість вільно купувати, продавати або заповідати земельні ділянки сільгосптипу. Раніше це було неможливо через мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діяв в Україні від 1992 року.
За останніми даними Мінагрополітики, в Україні від липня до грудня 2021 року укладено 66 640 угод в межах ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 383 нотаріуси.
Від початку ринку землі було подано всього 6 043 заяви, відмову отримали за 690 із них, ще чотири нині перебувають на розгляді.
А от коштує найбільше земля в Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській, Львівській і Київській областях. Там вартість гектара коливається від 37 тис. грн до 40 тис. грн.
Повінь на Закарпатті
Велика вода затоплювала захід України не лише торік, а і влітку 2021 року. У липні Захід накрила наймасштабніша за останні 10 років повінь. Через сильні дощі було підтоплено будинки і подвір'я людей, дороги були заблоковані, річки виходили з берегів.
На Буковині, наприклад, після потужної зливи 17 сіл буквально попливли. Подекуди рівень води сягав півтора метра, а у селі Рукшин один із будинків мало не пішов під землю. Там, просто на городі, після зливи утворилося величезне провалля.
Водночас під час потужної повені на Рахівщині 12-річна дівчинка здійснила героїчний вчинок, врятувавши свого брата та ще 3 сусідських дітей. Тетянка зуміла дуже швидко зорієнтуватись, вимкнула електрику в будинку та провела дітей на другий поверх.
Зважені дії та швидка реакція дівчинки в результаті врятували всім життя, адже вода прибула настільки швидко та неочікувано, що розгубитися в такій ситуації могли б і дорослі. Своєю чергою, 12-річна учениця згодом була нагороджена медаллю "За врятоване життя", згідно з указом президента.
Відставка Арсена Авакова
Протягом семи років змінювалися президенти, прем'єри, нардепи, очільники Міністерств, а голова МВС Арсен Аваков залишався незмінним. Утім, все змінилося 13 липня 2021 року, коли Аваков подав у відставку. За його словами, він "пропрацював, доки не побачив, що, напевно, його компетентність не може реалізувати себе далі".
"Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден”, — пояснював ексміністр.
Змінив його на цій посаді нардеп від фракції "Слуга народу", голова парламентського правоохоронного комітету Денис Монастирський. Коментуючи своє можливе призначення на посаду очільника МВС, він говорив: "Вирішив відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду".
Серпень
Андрій Шевченко більше не тренер збірної України з футболу
Після закінчення терміну контракту 1 серпня Андрій Шевченко залишив збірну України, яку тренував від літа 2016 року. Під керівництвом видатного футболіста національна команда провела 52 матчі, в яких здобула 25 перемог, 13 разів зіграла внічию і зазнала 14 поразок.
Змінив його Олександр Петраков, який до 17 листопада тренував "синьо-жовтих" у статусі виконувача обов’язків. Сам Шевченко перейшов до італійського клубу "Дженоа".
Завершення Олімпійських ігор у Токіо
Цьогорічні Олімпійські ігри в Токіо подарували Україні аж 19 медалей: одну — золоту, шість — срібних і дванадцять -— бронзових. Одним із перших золоту олімпійську медаль Токіо привіз на батьківщину чемпіон із греко-римської боротьби і народний депутат Жан Беленюк.
Цікаві факти про всіх наших медалістів, які прославили Україну в Японії, читайте у матеріалі ТСН Проспорт.
Смерть мера Кривого Рогу
Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у с. Вільне Дніпропетровської області біля його будинку. Поруч була мисливська рушниця. Однак, соратники покійного мера Кривого Рогу не вірять в те, що Костянтин Павлов міг накласти на себе руки. Адже напередодні міський голова поводився як зазвичай.
Сліди побиття, фейкове відео та гроші від криміналітету: з’явилися нові подробиці смерті мера Кривого Рогу
У поліції розглядають три версії загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження із зброєю. Згодом до розслідування було додано ще одну версію — доведення до самогубства.
Попрощалися з Костянтином Юрійовичем 19 серпня.
Придбання британського криголаму "Джеймс Кларк Росс"
19 серпня Україна за 5 мільйонів доларів викупила у Великої Британії дослідне судно James Clark Ross. За кілька місяців судно під українським прапором пришвартувалося в Одеському порту.
Крім антарктичних досліджень, James Clark Ross планують використовувати для вивчення Південного океану, а надалі – Арктики. Корабель, до слова, оснащений набором лабораторій і лебідкових систем, які дозволяють розміщувати наукове обладнання на кормі або на міделі.
До Києва приїхав Вселенський патріарх Варфоломій
21 серпня втретє до України прибув Вселенський патріарх Варфоломій. Перебував патріарх у гостях три дні і зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Говорили, зокрема, про шляхи врегулювання ситуації на Донбасі. Зеленський зазначив, що одним з чинників, які агресор застосовує проти України як гібридну зброю, є релігійний. Патріарх запевнив – молиться за мир в Україні та український народ.
Також Варфоломій провів разом із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм літургію у Святій Софії.
Візит Ангели Меркель до Києва
22 серпня Київ зустрічав ще одну важливу політичну постать — тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель завітала до української столиці і зустрічалася із президентом України Володимиром Зеленським. Говорили про запуск "Північного потоку-2", ймовірні нові санкції щодо Росії та війну на Донбасі.
Президент Зеленський нагородив Ангелу Меркель орденом Свободи за багаторічну підтримку України, а німецька політикиня поклала квіти до могили Невідомого Солдата. У Києві Меркель перебувала день і на саміт "Кримської платформи" не залишилася.
Перший установчий саміт "Кримської платформи"
На восьмий рік незаконної окупації, український Крим нарешті отримав свій міжнародний майданчик. Першим кроком став саміт "Кримської платформи", який відбувся у День Прапора України 23 серпня у Києві. Під декларацією установчого саміту "Кримської платформи" поставили свої підписи представники 46 країн та міжнародних організацій.
Президент України Володимир Зеленський запросив Росію взяти участь у "Кримській платформі", щоб спільно виробити шляхи деокупації незаконно анексованого півострова, але Москва запрошення не прийняла і почала погрожувати країнам, які долучилися до дійства.
Того ж дня за участю десяти перших леді відбувся перший Київський саміт перших леді та джентельменів.
Цифрова держава
Окремої уваги варто те, що 23 серпня Україна стала першою у світі державою, у якій цифрові паспорти у "Дії" мають таку ж юридичну силу, що й паспорти-книжечки та ID-картки.
Також Україна однією з перших країн, які не є членами ЄС, отримала взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів.
А Мінцифри до грудня розробило технічну частину реалізації ініціативи президента "єПідтримка", за якою вакциновані українці можуть отримати 1000 тисячу за кілька кліків у застосунку "Дія".
В "Дії" випробовують нові функції: що нового додали та як стати учасником бета-тестування
Загалом протягом 2021 року Мінцифра запустила 12 революційних послуг на порталі та в застосунку "Дія".
Святкування 30-ї Незалежності України
24 серпня Україна масштабно відсвяткувала 30-річчя своєї Незалежності. У всій країні та навіть за її межами відбулася ціла низка святкових заходів. Найграндіознішою подією став військовий парад на Хрещатику, під час якого у небі свій політ здійснив найбільший у світі транспортний літак "Мрія", а момент із маленькою дівчинкою, яка уособлювала образ України та нагадала нашу історію, подарувавши квіти військовому, розчулив багатьох до сліз, зокрема, розплакався і президент Володимир Зеленський.
Окрім параду, центром Києва пройшов Марш захисників України. Перші в колоні — родичі Героїв небесної сотні та рідні загиблих на фронті. Загалом Хрещатиком пройшли тисячі добровольців, волонтерів, військових медиків, капеланів, ветеранів бойових дій на Сході України і чинних військових. Усі вони від 2014 року пішли на фронт боронити Україну від російської агресії, вони допомагали і допомагають воїнам, які зараз продовжують стримувати ворога.
Також 24 серпня в Одесі провели морський парад, а у Львові відбувся забіг у вишиванках, тим часом у Кіровоградській області понад 5 тисяч людей одночасно виконали гімн України, у в Івано-Франківську відбувся урочистий хід ровесників незалежної України.
Вересень
На початку осені український президент здійснив візит до США і основна увага була прикута до його зустрічі із американським лідером Джо Байденом. Приймали Зеленського у Білому домі, а говорили президенти понад 2 години замість запланованих протокольно 45 хвилин. Сторони домовилися, що Україна отримає від США системи "Джавелін" та інше оборонне обладнання.
Також США пообіцяли надавати фінансову підтримку Україні для судової реформи та боротьби з корупцією, а також залучити Росію до відповідальності за агресію проти України.
Пожежа в костелі святого Миколая
Пізно увечері 3 вересня у Києві спалахнув костел Святого Миколая — загоряння виникло в органі під час репетиції. На щастя, потерпілих немає. Але внаслідок масштабної пожежі вогнем пошкоджений дах і згорів орган.
Завершення Паралімпійських ігор у Токіо
Цьогорічні Паралімпійські ігри у Токіо запам'ятаються як одні з найбільш тріумфальних для українського спорту. За 12 змагальних днів українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Збірна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.
Це другий показник України на Паралімпіадах за часи незалежності. Більше медалей "синьо-жовті" взяли тільки 2016 року в Ріо — 117.
Замах на Сергія Шефіра
Ранок 22 вересня сколихнув українське суспільсво і міжнародну спільноту — автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра обстріляли невідомі. В іномарку потрапило десять куль. Поранення отримав водій Шефіра. Під час стрілянини він не зупинився, а навпаки натиснув на газ і дотягнув машину до стоянки супермаркету. Його з пораненнями шпиталізували до "Феофанії".
На момент інциденту сам Володимир Зеленський перебувавав у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, але йому оперативно доповіли про напад на помічника. Президент заявив одразу, що йому поки не відомо, хто стоїть за замахом на його "помічника і близького друга". Утім, це не вплине на обраний ним курс — "до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом".
Своєю чергою, генпрокурорка Ірина Венедіктова розповідала, що слідство розглядає дві версії нападу: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації ситуації в країни.
Усик переміг Джошуа
Українець Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO британця Ентоні Джошуа і завоював чотири пояси, якими володів суперник.
Одразу після оголошення рузультату бою українець в ринзі не стримав емоцій та розплакався. За його словами, бій означав дуже багато для нього, єдине, що він хотів зробити, як зізнався Усик, це прославити Господа.
"Сьогодні наша з дружиною річниця — 12 років тому цього дня я освідчився їй. Наразі я хочу додому, бо я готувався до цього поєдинку від січня і був мало зі своєю сім'єю, зі своїми дітьми. Я хочу спостерігати, як вони бавляться, кричать, бруднять одяг. Зараз я не думаю про реванш. Це була ще не найкраща моя версія", — казав тоді Усик.
Жовтень
Netflix запустив українську версію сервісу
Знаковою подією початку жовтня став запуск україномовної версії Netflix. Таким чином, глядачі нині можуть переглядати улюблені фільми і серіали не лише з субтитрами, але і з перекладом українською.
Локалізація розміщена за посиланням netflix.com/ua.
Відставка Дмитра Разумкова
Тривалий конфлікт між головою Верховної ради Дмитром Разумковим та Офісом президента 7 жовтня закінчився гучним політичним розлученням. Перший номер списку “Слуги народи” Дмитро Разумков втратив крісло спікера ВРУ.
Наступником Разумкова став Руслан Стефанчук. А от сам Разумков оголосив про створення міжфракційного об'єднання, до якого увійшло 24 нардепи.
Угода про відкрите небо
Україна і Європейський Союз 12 жовтня підписали угоду про єдиний авіаційний простір, відому як "авіаційний безвіз" або "відкрите небо" з ЄС. Завдяки цьому європейські компанії без обмежень можуть літати до будь-яких аеропортів України, а українські авіаперевізники — до будь-яких аеропортів країн ЄС. Скасовуються довгі бюрократичні узгодження і дозволи, нині ж треба лише отримати місце в графіку аеропорту для безпечного приземлення.
Для пасажирів "відкриття неба" з ЄС однозначно вигідне рішення — ціни на польоти не миттєво, але знижуються. А якість послуг, завдяки конкуренції, має зростати.
Застосування "Байрактару", придбаного в Туреччини, на Донбасі
Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2, який придбали у Туреччини для Військово-морських сил, поставили до України влітку 2021 року, а вже 26 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі Bayraktar вперше залучили для знищення ворожої артилерії, яка обстрілювала селище Гранітне на Донеччині.
Резонансна ДТП у Харкові
У середмісті Харкова 26 жовтня сталася приголомшлива ДТП — водій Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора і на шаленій швидкості зніс інший легковик Chevrolet Aveo. Одна людина загинула, ще троє травмовані.
За кермом перебував 16-річний підліток, батьки якого - бізнесмени. Натомість адвокатка каже, що мати наразі перебуває у Німеччині, а батько — не олігарх, а на базарі рубає м'ясо. Згодом його мати дала інтерв'ю, прочитати його можна тут.
Підлітку ж висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП і суд відправив під арешт. Водночас сам підсудний запевняв, що нібито, не пам'ятає, як усе сталося, і відмовлявся дати кров на аналіз. Водночас психіатрична експертиза довела, що Микола Харківський усвідомлював свої дії і міг ними керувати, коли скоював ДТП на проспекті Гагаріна. Простіше кажучи — визнала його осудним.
Листопад
Смерть колишнього міського голови Києва
25 листопада стало відомо про смерть колишнього очільника Києва Олександра Омельченка. Йому було 83 роки. З життя Омельченко пішов у лікарні від ускладнень після перенесеного захворювання на COVID-19.
Поховали Омельченка 29 листопада у Києві на Байковому кладовищі у супроводі військового оркестру. Понад пів сотню військових, під час прощання із ним, виконали, зокрема, гімн України.
Грудень
Масштабна ДТП біля Чернігова
Під Черніговом вранці 7 грудня маршрутка, яка їхала з села Борзни до Чернігова, потрапила у масштабну ДТП — фура, яка їхала у зворотному напрямку, влетіла у мікроавтобус. В аварії 11 людей загинули на місці, ще дві людини згодом померли у лікарні, ще 7 постраждали.
Аби визволити людей з-під купи заліза, знадобилося три команди рятувальників. Ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у 2021 році.
До військкомату тепер треба і жінкам
В Україні 17 грудня 2021 року набув чинності наказ Міноборони, яким суттєво розширили перелік спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік. У переліку безліч популярних професій, які охоплюють майже увесь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи: фінансисти, медики, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, перекладачі, діловоди, піарники, фізики, хіміки.
Проконтролювати це мають роботодавці; а перед оформленням жінки на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік. Якщо працівниця не стане на облік, то її можуть оштрафувати на суму від 850 до 1700 грн, а її керівника — на 5100-8500 грн.
Варто розуміти, що військовозобов'язаними є особи, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Для жінок граничний вік – 60 років.
Але військовий облік для жінок не означає, що їх призиватимуть на службу у мирний час, це можливо лише добровільно за контрактом. Натоміть залучати жінок до війська чи до робіт із забезпечення оборони держави можуть у воєнний час.
Крім того, однією з найважливіших подій, яка бентежить українське суспільство не один місяць і навіть рік, є нарощування військ РФ біля кордонів держави. Україна нині все активніше розглядає імовірний широкомасштабний наступ російських військ на Україну.
Лавров лякає масштабною війною у Європі за "втягування України у НАТО"
Своєю чергою, сам глава держави-агресорки під час великої пресконференції 23 грудня не зміг прямо відповісти на запитання: "Чи може він гарантувати, що Росія не нападе на Україну чи будь-яку іншу державу".