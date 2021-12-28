Підсумки року: якими перемогами, чварами та трагедіями запам'ятається 2021-й в Україні

2021 рік видався для українців нелегким, але він подарував і чимало здобутків.

Новий 2022 рік вже не за горами, і традиційно у цей період всі починають підбивати підсумки пройдешніх місяців, щоб проаналізувати прожите і спланувати майбутнє. Нинішній 2021-й кожному із нас, безумовно, подарував нові можливості, для когось він став роком здобутків, комусь допоміг здійснити мрію, але в когось, на жаль, забрав найближчих людей.

Протягом 2021 року щомісяця Україна переживала нові і нові зрушення, приємні і не дуже: ми тішилися через здобуття п'ятого місця гуртом Go_A на "Євробаченні", гучно підтримували нашу футбольну збірну на чемпіонаті Європі, пишалися державою під час масштабного святкування 30-ї Незалежності та сумували, коли у масштабних пожежах і ДТП гинули люди, дивувалися через відставку Арсена Авакова і відхід Андрія Шевченка та плакали, коли вогонь у костелі святого Миколая пошкодив унікальний орган.

ТСН.ua згадує найголовніші події, які схолихнули Україну в 2021-му.

Січень

Перехід сфери обслуговування на українську мову

Нині українська мова лунає майже в кожному кафе, ресторані, перукарні, заправці, бібліотеці. А майже рік тому, 16 січня 2021 року, мовний закон, який передбачав обслуговування споживачів і надання інформації про товари і послуги лише державною, лише набував чинності і був сприйнятий досить революційно, хоч досить лагідно імплементується в українському суспільстві.

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Отже, від 16 січня запрацював закон, ухвалений нардепами ще у квітні 2019 року. За ним, вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. Саме нею до клієнтів нині звертаються у кафе, ресторанах, магазинах, на заправках та банках. Державною написані всі цінники, документація, квитки, меню, інструкції, технічні характеристики, маркування тощо.

Перед стартом закону у деяких закладах проводили додаткові тренінги та інструктаж для працівників, натомість для претендентів на держпосади запровадили іспит із української мови.

Важливо те, що закон дозволяє переходити на мову клієнта. Але, якщо офіціант, до прикладу, першим звернувся не українською, передбачено покарання. Спочатку попередження, а в разі повторного інциденту впродовж року заклад чи установа отримають штраф від 5,1 тис. до 6,8 тис. грн.

Смертельна пожежа в Харкові у пансіонаті для літніх людей

21 січня 2021 року запам'ятається багатьом повідомленнями про пожежу, яка спалахнула у приватному притулку "Золотий час" для літніх людей в Харкові. У вогні загинуло 15 мешканців і ще п'ятьох шпиталізували.

У пансіонаті доглядали за людьми з хворобами Альцгеймера, Паркінсона та тими, хто переніс інсульти. На момент пожежі там, за офіційною інформацією, перебували 33 людини.

Відомо, що заклад працював нелегально, орієнтовно, близько року. До цього нібито приміщення орендували порностудія, "баптисти". За словами місцевих, раніше в цьому будинку нібито був і пансіонат для людей із наркотичною залежністю.

Прокуратура з поліцією затримала чотирьох осіб у справі щодо трагедії: власника будівлі, адміністратора пансіонату, орендаря і його дружину. Усім їм обрали запобіжні заходи - перебування під вартою на 60 днів.

Після інциденту в Україні стартувала масова перевірка хоспісів.

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Лютий

Блокування телеканалів “112 Україна”, NewsOne та ZIK

2-го лютого українське суспільство сколихнула новина про блокування трьох прокремлівських телеканалів: "112 Україна", Zik і NewsOne. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким на п'ять років запроваджуються санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, а також восьми компаній, до складу яких входять згадані телеканали.

Мовлення припинили, оскільки, за словами президента Володимира Зеленського, вони працювали на Росію і фінансувалися з тимчасово окупованої території та з держави-агресора.

Реєстрація першої вакцин проти COVID-19 в Україні і щеплення черкаського лікаря-реаніматолога

Коронавірус, який почав поширюватися ще наприкінці 2019 року, не скидав обертів і цьогоріч. Для боротьби з пандемією провідні фармкомпанії кинули всі сили, щоб якомога скоріше випустити вакцину проти коронавірусу.

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І поки увесь світ активно вакцинувався, українці з нетерпінням чекали на приїзд препаратів і критикували владу за їх відсутність. Першою зареєстрованою вакциною стала Oxford/AstraZeneca (індійський препарат Covishield), яка отримала схвалення МОЗ 22 лютого. За вакциною до Індії їздив сам тодішній очільник МОЗу Максим Степанов.

Вже 23 лютого до України доправили першу партію Covishield, і вже наступного дня лікар-реаніматолог Євген Горенко першим в країні зробив щеплення від коронавірусу. Після чого в державі стартувала масова кампанія з імунізації, яка триває донині, але вже наявна значно більша кількість препаратів і навіть почали робити треті щеплення для певних категорій людей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Березень

Масштабна ДТП українського автобуса у Польщі

У ніч проти 6 березня біля польського міста Ярослав (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство) водій рейсового автобуса "Познань-Херсон" не впорався з кермуванням пробив огорожу й злетів з естакади на узбіччя. Автобус перевернувся. У салоні перебувало 57 громадян України, серед яких двоє - водії. В аварії загинуло п'ять осіб, майже 40 – травмувалося.

Вцілілі у автотрощі розповіли, що автобус під час руху маршрутом декілька разів робив дивні різкі маневри ліворуч-праворуч. Пасажири підозрюють, що він, найімовірніше, був несправний.

Не встигли ми оговтатися, як за кілька тижнів сталася ще одна смертельна ДТП з автобусом у Польщі. У ніч проти 22 березня на території Підкарпатського воєводства неподалік Кашице перекинувся ще один український рейсовий автобус — "Познань-Херсон".

Поліція зазначала, що вночі, коли і сталася ця аварія, погодні умови були дуже погані — сніг та ожеледиця. Автобус врізався в загорожу і вилетів на узбіччя. У результаті 1 людина загинула і 5 отримали поранення.

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Квітень

Експеримент у Моршині із масової COVID-вакцинації

Тим часом, поки в регіонах набирала обертів вакцинація проти коронавірусу, у Моршині Львівської області реалізували пілотний проєкт МОЗ, вакцинувавши більшість населення. У результаті експеримент виявився не просто вдалим, а показав, що у місті після його реалізації не було жодного госпіталізованого з COVID-19.

Ідея вакцинувати мешканців Моршина полягала у тому, щоб туристи не боялися їхати до курортного міста і розуміли, що мешканці є захищеними від коронавірусу.

Станом на зараз, згідно з останніми даними ОДА, у Стрийському районі, до якого належить Моршин, виявляють до 100 COVID-випадків на добу.

Травень

Блискучий виступ Go_A на "Євробаченні"

Після перенесення торік пісенного конкурсу "Євробачення" цього року глядачі та самі артисти із нетерпінням чекали на дійство. Україну в міжнародному змаганні в Роттердамі представляв електро-фольк гурт Go_A, який запалив із піснею "ШУМ", виборовши 5 місце.

А от перше місце дісталося Італії з піснею Zitti E Buoni. Друге ж місце посіла Франція.

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Червень

Смерть легендарного Григорія Чапкіса

На жаль, 13 червня Україна втратила легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який помер у віці 91 років. Знаменитість тривалий час хворів. Але, за словами його сина, Чапкіс пішов з життя через вік.

З легендою прощалися 18 червня у Національній філармонії, а поховали зірку на Байковому кладовищі в Києві. На похороні були присутні найближчі рідні Григорія Миколайовича: це син Грег Чапкіс, який прилетів із США, донька Лілія та онуки Анна Сафрончик і Вітторія, які прилетіли з Італії. Також попрощалися із зіркою учні маестро та його колеги, зокрема, співачка Камалія з мамою Інною Петрівною і хореографи Ілона Гвоздьова та Дмитро Дікусар.

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Збірна України з футболу уперше в історії вийшла до плейоф Євро-2020

Збірна України з футболу 23 червня вперше в історії вийшла до плейоф чемпіонату Європи. Команда "синьо-жовтих" вийшла в 1/8 фіналу як одна з чотирьох команд із найкращими показниками на третьому місці у своїй групі.

Утім, вже у чтвертьфіналі українська національна команда, на жаль, поступилася Англії. До слова, це найкраще досягнення країни за всю історію.

Старт масштабних військових навчань Sea Breeze у Чорному морі

28 червня у північно-західній частині Чорного моря, а також у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях стартували багатонаціональні військові навчання Sea Breeze-2021, які стали наймасштабнішими за понад 20 років. До них долучилася 31 держава-учасниця.

Для участі в навчаннях до Одеси прибули ракетний есмінець США USS Ross, британський есмінець Defender і нідерландський фрегат Evertsen.

Метою навчань було відпрацювання різних бойових сценаріїв, але навчання Sea Breeze роздратували Кремль. Росія вивела в море увесь Чорноморский флот у повному складі. А навколо американського есмінця крутилася ціла юрба кораблів окупантів.

Отримання копій Конституції Пилипа Орлика

З нагоди 25-ї річниці Конституції України 28 червня наша держава отримала від Швеції три копії Конституції Пилипа Орлика. Крім того, до Дня Незалежності в Софійському соборі було виставлено оригінал документа, написаний латиною.

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Липень

Відкриття ринку землі

Не менш важливою подією стало відкриття ринку землі 1 липня 2021 року, відколи фізичні особи-громадяни України отримали можливість вільно купувати, продавати або заповідати земельні ділянки сільгосптипу. Раніше це було неможливо через мораторій на продаж сільськогосподарських земель, який діяв в Україні від 1992 року.

За останніми даними Мінагрополітики, в Україні від липня до грудня 2021 року укладено 66 640 угод в межах ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 383 нотаріуси.

Від початку ринку землі було подано всього 6 043 заяви, відмову отримали за 690 із них, ще чотири нині перебувають на розгляді.

Мінагрополітики України

А от коштує найбільше земля в Івано-Франківській, Чернівецькій, Полтавській, Львівській і Київській областях. Там вартість гектара коливається від 37 тис. грн до 40 тис. грн.

Повінь на Закарпатті

Велика вода затоплювала захід України не лише торік, а і влітку 2021 року. У липні Захід накрила наймасштабніша за останні 10 років повінь. Через сильні дощі було підтоплено будинки і подвір'я людей, дороги були заблоковані, річки виходили з берегів.

На Буковині, наприклад, після потужної зливи 17 сіл буквально попливли. Подекуди рівень води сягав півтора метра, а у селі Рукшин один із будинків мало не пішов під землю. Там, просто на городі, після зливи утворилося величезне провалля.

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Водночас під час потужної повені на Рахівщині 12-річна дівчинка здійснила героїчний вчинок, врятувавши свого брата та ще 3 сусідських дітей. Тетянка зуміла дуже швидко зорієнтуватись, вимкнула електрику в будинку та провела дітей на другий поверх.

Зважені дії та швидка реакція дівчинки в результаті врятували всім життя, адже вода прибула настільки швидко та неочікувано, що розгубитися в такій ситуації могли б і дорослі. Своєю чергою, 12-річна учениця згодом була нагороджена медаллю "За врятоване життя", згідно з указом президента.

Відставка Арсена Авакова

Протягом семи років змінювалися президенти, прем'єри, нардепи, очільники Міністерств, а голова МВС Арсен Аваков залишався незмінним. Утім, все змінилося 13 липня 2021 року, коли Аваков подав у відставку. За його словами, він "пропрацював, доки не побачив, що, напевно, його компетентність не може реалізувати себе далі".

"Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден”, — пояснював ексміністр.

Змінив його на цій посаді нардеп від фракції "Слуга народу", голова парламентського правоохоронного комітету Денис Монастирський. Коментуючи своє можливе призначення на посаду очільника МВС, він говорив: "Вирішив відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Я розумію, на яку жертву я йду як людина, як особистість і як політик. Але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду".

Серпень