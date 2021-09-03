У Києві горів католицький костел Святого Миколая: відео

На місці працюють кілька бригад рятувальників.

У Києві у католицькому костелі спалахнула пожежа.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Сьогодні, в п'ятницю, 3 вересня, на вулиці Велика Васильківська в Києві у католицькому костелі Святого Миколая спалахнула пожежа. Зараз на місці працюють рятувальники - 15 фахівців ДСНС та 4 одиниці техніки ліквідовують пожежу в костелі .

Встановлено, що займання сталося між першим і другим поверхами, в органному залі. Вогонь швидко розповсюдився і перекинувся на покрівлю будівлі. Ранг пожежі - 2.

У Києві горить костел Святого Миколая

Як повідомили у пресслужбі ДСНС міста Києва, о 22.40 пожежу було локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння було залучено 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що у Львівській області два десятки відомих митців зібралися, аби створити ескізи майбутніх картин Годовицького Костелу всіх Святих. Барокова пам'ятка архітектури 18 сторіччя нині перебуває в аварійному стані.

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