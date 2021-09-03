ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів: у чому причина

Транзакції, робота банкоматів, терміналів і додатки буде припинена 4 вересня від 1:00 до 6:00.
ПриватБанк призупинить роботу всіх банкоматів і терміналів 4 вересня. З 1:00 до 6:00 буде проводитися оптимізація процесингу.
Про це повідомляє пресслужба банка.
Тимчасово не працюватимуть:
- транзакції за картами,
- Приват24 для фізичних осіб та бізнесу,
- LiqPay,
- мережа банкоматів, терміналів і POS-терміналів банку.
"Ми проводимо такі роботи, щоб ви змогли оплачувати покупки і здійснювати операції легко і без проблем, а Приват витримав будь-які навантаження", - йдеться в повідомленні.
ПриватБанк на п'ять годин призупинить транзакції, роботу банкоматів, терміналів і додатки - 4 вересня з 1:00 до 6:00.
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Нагадаємо:
- На початку серпня в Україні клієнти ПриватБанка масово скаржилися на проблеми в роботі банкоматів фінустанови. Апарати не видали готівку, але все одно відбувалося списання коштів з рахунку.