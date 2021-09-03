Повені, пожежі і сніг лише у спогадах: на наступні покоління українців чекають надважкі випробовування кліматом

Повені, пожежі і сніг лише у спогадах: на наступні покоління українців чекають надважкі випробовування кліматом

Журналісти дізнались, коли в Україні зникне сніг, і чому наш клімат стане схожим на австралійський.

Кліматологи оголосили людству про втрату "старої" планети і просять всіх готуватися до "переселення" на Землю ураганів, пожеж і пустель.

ТСН.Тиждень дізнався, що повинна робити місцева влада вже зараз, аби уникнути страшних наслідків від пожеж, як в Туреччині і повеней, як у Західній Європі. Лише за останній тиждень Україна опинилася під ударом мільйонів блискавок і тропічних злив, що миттєво затоплювали міста.

За словами кліматологів, через нагрівання атмосфери волога з морів і річок випаровуватиметься швидше, а це означає, що схожі стихії – ставатимуть потужнішими і раптовішими. «Циклонам вистачає енергії перестрибнути субтропіки і досягнути наших широт, а ті субтропіки стають ще більш посушливими. Ви можете бачити і в Україні ці дуже потужні хмари, тонни цієї вологи виливаються в одному місті», - говорить старший науковий співробітник НАН України, кліматологиня Світлана Краковська.

Тропічні зливи, що призвели до справжнього апокаліпсису, цього року пережила Одеса. Там за 5 годин на місто вилилась 2-місячна норма опадів. Порахувавши збитки лише від одного такого потопу, місто вигадало дешевий план порятунку від майбутніх атак циклонів. «Ми створили карту підтоплень міста і знаємо, що в низовинних частинах міста підтоплення трапляються частіше. Тож, там ми будемо концентрувати більше техніки і рятувальників», - твердить віцемер Одеси Дмитро Жеман.

Приголомшливі одкровення вчених про кліматичний переворот - чому наші онуки вже не знатимуть, що таке снігова баба, а їх шкіра буде схожою на мешканців середземномор'я - ТСН.Тиждень розкаже вже у неділю о 19:30.

Журналісти дізнались, що в Україні скоро зникне сніг і наш клімат стане схожим на австралійський

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