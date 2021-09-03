У блискучому вбранні: розкішна Джессіка Честейн на Венеційському кінофестивалі

Сукня акторки була настільки самодостатньою, що вона вирішила жодних прикрас до образу не додавати.

Американська аткорка Джесіка Честейн позувала у Венеції перед фотографами в розкішній сукні м'ятного відтінку від ліванського бренду Elie Saab. Вбрання міді мало широкі рукави до ліктя і асиметричну спідницю, а сама сукня була повністю розшита вишивкою з бісеру та паєток.

Доповнила образ Джессіка босоніжками, які повністю були усипані стразами, елегантним і прости укладанням з проділом, а на обличчі в неї був простий ніжний макіяж.

Джессіка Честейн / Getty Images

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