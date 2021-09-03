Справу колишнього голови Чернівецької облради передали до суду: вимагав 400 тисяч доларів

Підприємцю, в якого голова облради вимагав хабар, вдалося виторгувати вдвічі меншу суму.

Колишнього очільника Чернівецької облради Івана Мунтяна судитимуть за вимогу хабаря, який він отримав від підприємця за передачу в оренду комунального оздоровчого комплексу “Брусниця”.

Як повідомили у п’ятницю, 3 вересня, у пресслужбі Національного антикорупційного бюро, досудове розслідування у цій справі завершене.

Як встановили детективи НАБУ, у липні 2019 року голова Чернівецької облради вимагав у місцевого підприємця 400 тисяч доларів хабаря, але в підсумку вони домовилися про вдвічі меншу суму - 200 тисяч доларів. За ці гроші чиновник обіцяв посприяти у передачі в оренду оздоровчого комплексу - санаторію “Брусниця” в Чернівецькій області, який перебуває в комунальній власності.

“Від серпня до жовтня 2019-го детективи задокументували отримання главою Чернівецької облради частини обіцяної суми – $180 000”, - сказано у повідомленні.

На сайті НАБУ опублікували також відео із записами розмов колишнього голови облради із підприємцем, а також кадри засідання сесій облради під головуванням Мунтяна, де вирішувалось питання щодо санаторію “Брусниці”.

На початку лютого чиновнику повідомили про підозру. 13 лютого ВАКС призначив голові Чернівецької обласної ради Івану Мунтяну заставу розміром 10 млн гривень, яку за нього внесли.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП викрили "на гарячому" заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката після отримання ними останньої частини неправомірної вигоди у 1 млн 50 тис. грн.

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