В Киеве горел католический костел Святого Николая: видео

На месте работают несколько бригад спасателей.

В Киеве в католическом костеле вспыхнул пожар.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Сегодня, в пятницу, 3 сентября, на улице Большая Васильковская в Киеве в католицком костеле Святого Николая вспыхнул пожар.

Сейчас на месте работают спасатели - 15 специалистов ДСНС и 4 единицы техники ликвидируют пожар в костеле.

Установлено, что возгорание произошло между первым и вторым этажами, в органном зале. Огонь быстро распространился и перекинулся на кровлю здания. Ранг пожара - 2.

В Киеве горит костел Святого Николая

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС города Киева, в 22.40 пожар был локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.

Напомним, что во Львовской области два десятка известных художников собрались, чтобы создать эскизы будущих картин Годовицкий костела всех Святых. Барочная памятник архитектуры 18 века в настоящее время находится в аварийном состоянии.

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